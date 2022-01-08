哈薩克變局會否對中國帶來什麼衝擊？

哈薩克是「一帶一路」的首倡之地。哈薩克變局，與中國關係密切的前總統納扎爾巴耶夫及其家族恐將徹底告別政壇。為了緩和國內矛盾和不斷上升的民族主義情緒，外交系統出身的總統託卡耶夫在擺脱了納扎爾巴耶夫的羈絆後，大概率會調整內外政策，這其中必然會對中國「一帶一路」相關合作項目帶來各種風險。



在中亞國家哈薩克，因為天然氣價格飆升引發的民眾抗議示威浪潮已經蔓延至全國，局勢曾一度失控。目前，哈薩克全境已進入緊急狀態，通訊中斷，社交軟件也被封鎖。為了平息事態，應哈薩克總統託卡耶夫的請求，在集體安全防務條約組織（CSTO）「維和行動」的名義下，俄羅斯等國派遣的軍事人員已經抵達哈薩克「平叛」。

對中國而言，哈薩克政局不穩和社會動亂，可能會影響到中國在當地的「一帶一路」投資項目安全，以及中亞地區資源供應鏈的安全。此外，中國也擔心哈薩克國內的民族主義情緒會導致反華勢力抬頭，甚至對中國新疆地區產生不利影響。

哈薩克是「一帶一路」的首倡之地，在中國推行「一帶一路」倡議過程中，哈薩克扮演着舉足輕重的角色。2013年9月7日，中國國家主席習近平在哈薩克的納扎爾巴耶夫大學發表演講並提出了共建「絲綢之路經濟帶」的倡議。習近平還表示：「中國和哈薩克是一輩子的朋友。」8年來，中哈在共建「一帶一路」過程中取得了很大成果。

2016年9月初，中哈兩國簽署了《「絲綢之路經濟帶」建設與「光明之路」新經濟政策對接合作規劃》，兩國共建「一帶一路」進入了新階段。目前，哈薩克成為中歐班列重要的過境國家，中哈連雲港物流合作基地成為哈方向亞太地區出口商品的重要樞紐，中國也成了哈薩克的第二大貿易伙伴國。

目前，中國與哈薩克共合作投資了55個大型項目，總投資額為273億美元。中哈合作領域涉及石油、天然氣、鈾礦等領域，其中10多個項目已經完成，8個項目處於凍結或取消狀態。

「一帶一路」倡議提出前，中國石油天然氣集團就以50億美元收購了哈薩克最大油田卡沙干油田（Kashagan）。2017年，中國又與哈薩克國家石油天然氣公司（KazMunaiGas）達成合作協議，哈薩克承諾每年向中國出口50億立法米天然氣。

哈薩克的石油探明儲量達40億噸，儲量分別位列中亞第1位及全球第15位。天然氣探明儲量達39兆立方米，在中亞僅次於土庫曼斯坦。除化石燃料外，哈薩克的礦產資源亦十分豐富，用作核能的鈾礦儲量佔到全球的40%左右。

但與此同時，中國在「一帶一路」框架下對哈薩克的大量投資也在當地引發諸如環境污染、掠奪土地和能源等質疑。一個名為「哈薩克社會主義運動」的右翼組織在媒體上宣稱，為了阻止中國將高污染工廠轉移到哈薩克，必須阻止中方生產和工人居住點的建設，必須從裏海和哈薩克西部趕走中方企業，並將採礦企業國有化。

2021年4月，哈薩克民主黨在阿拉木圖以及首都努爾蘇丹舉行集會遊行，並提出兩項訴求：一是抗議《土地法修正案》和《土地改革委員會土地修正案草案》中壟斷土地的條款；二是反對中國在哈薩克的投資項目，理由是避免該國墜入投資陷阱。

當前，哈薩克政局相當微妙。現總統託卡耶夫長期為前總統納扎爾巴耶夫所信任，其在2019年上台時曾為取悦納扎爾巴耶夫，將首都阿斯塔納改名為「努爾蘇丹」（納扎爾巴耶夫全名為努爾蘇丹·納扎爾巴耶夫）。

但最近局勢動盪時，託卡耶夫已經宣佈取代納扎爾巴耶夫擔任國家安全委員會主席（納扎爾巴耶夫辭任總統後有利用該職位背後掌控哈薩克之嫌疑），並撤換了與納氏關係密切的國家安全情報首腦。此外，託卡耶夫還以反恐為名，請求俄羅斯派兵維持秩序，這也是對扎爾巴耶夫留下的安全部隊的不信任。託卡耶夫打出的這一套「組合拳」，可能預示着與中國關係密切的納扎爾巴耶夫及其家族將徹底告別政壇。

目前看來，在俄羅斯等國的幫助下，託卡耶夫很可能會控制住局面。但面對已經生變的哈薩克政治生態，為了緩和國內矛盾和不斷上升的民族主義情緒，外交系統出身的總統託卡耶夫在擺脱了納扎爾巴耶夫的羈絆後，大概率會調整內外政策，這其中必然會對中國「一帶一路」相關合作項目帶來各種風險。