美國股市大趨勢已經發生改變｜安邦智庫

隨着美國聯儲局貨幣政策「急轉彎」越來越近，美國資本市場開始出現調整。截至1月21日的一周，美國三大股指已經連續第三周下跌。當周，納斯達克綜合指數下跌7.55%，標普500指數下跌5.7%，道瓊斯工業平均指數下跌4.6%。標普500指數和納斯達克綜合指數均創出自2020年3月以來的最差一周表現；納斯達克指數已連續四周下跌。道瓊斯工業平均指數創出自2020年10月以來的最差一周表現。此外，富時全球指數累計下跌4.2%，創下自去年10月以來的最大單周跌幅。市場人士都擔心在貨幣收緊的情況下，以美國為主的資本市場將迎來「拐點」。

從美股市場來看，下跌已經不是個別股票，而是已經出現了全面向下的趨勢。納斯達克指數已比去年11月份高點下跌超過10%，正式進入調整區間。有市場人士估計，納斯達克綜合指數40%的成分股已經向下修正了50%或更多。標普500指數超過三分之二的成分股進入了「調整區間」，其中有149隻個股跌幅超過20%。這種大面積的回調，意味着經歷了近兩年的持續上漲之後，美國股市正處於「十字路口」，可能發生趨勢性的轉變。

與美股調整相伴，是美債長端收益率的飆漲，這也是高估值科技股承壓的原因。美國具有代表性的10年期國債收益率進入新年以來持續攀升，一度升破1.9%，近期有所回落。但實際利率卻繼續上漲，短暫觸及-0.54%，為2020年2月以來的最高水平，2021年底時還在-1.1%的位置。在美股市場出現階段性調整的情況下，更令安邦智庫（ANBOUND）研究人員擔心的是，這種「股債雙殺」的跡象可能會加速直至觸底，這種波動對美國資本市場將帶來更大的風險。摩根士丹利的經濟團隊調整了對美國聯儲局政策預期，預計其加速收緊政策將令今年上半年的標普500指數大跌10%至20%。不少人士都警告「泡沫」即將破裂，一邊是經濟增長放緩，一邊是加速收緊政策，2022年對於美股將不會是順利的一年。

就美股市場調整的根源來看，市場普遍認為，是在消化美國聯儲局貨幣政策「急轉彎」的市場預期。自聯儲局會議紀要披露之後，市場看到，聯儲局不僅要加快收緊節奏，提前加息，甚至可能在同時考慮縮表。這種情況下，貨幣增量的收縮意味着市場增量資金的收縮，勢必會引起市場調整。這種貨幣政策「急轉彎」對於資本市場而言，是引起市場估值調整和資產配置改變的根源。

之所以美國聯儲局急着加息，還是在於美國高企的通脹，這也是目前聯儲局面臨的兩難局面，加息收緊政策應對通脹勢必影響資本市場的穩定。美國銀行的研究人士稱，全球經濟面臨的最大近期風險是「聯儲局已嚴重落後於曲線，必須認真對待通脹」。正如安邦智庫之前估計的，這種「加快調整」的決策下的政策風險，是目前引起市場加速向下波動的主要因素。不過，安邦研究人員認為，疫情帶來的一系列影響是這一輪全球通脹的主要因素。在疫情本身及其外溢影響逐漸減弱的情況下，美國新的一年仍不會出現「滯脹」的情形，更可能是經濟溫和增長，以及通脹達到拐點後，溫和回落的過程。這種情況下，資本市場的調整應不會是劇烈的。但總體而言，2022年將是資本市場艱難的一年，美股持續上漲的大趨勢已經發生了改變。

最終分析結論：

進入新年以來的美股變化表明，疫情之下美股持續上漲的趨勢已經發生了逆轉。這種情況是資本市場對貨幣政策改變的反映。在整體貨幣環境和通脹發生變化的情況下，美股市場發展的大趨勢將發生變化。

本文轉載自安邦智庫1月23日「每日金融」分析專欄。

