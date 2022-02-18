拜登印太戰略挑戰中國　首提台人願望決定台灣前途

最近，美國拜登（Joe Biden）政府公布了任內首份印太戰略報告。這份印太戰略報告篇幅簡潔，與特朗普（Donald Trump）時期的印太戰略相比，這份報告內容更多針對中國。而在台灣這個高度敏感的問題上，拜登政府儘管並未突破「戰略模糊」提出協防台灣，但字裏行間支持台灣人的願望決定台灣前途的意圖卻表露無遺。

在中國問題上，這份報告最大的看點是指出美國的目標不是改變中國的制度，而是重塑中國所處的戰略環境，從而迫使中國為應對新戰略環境而主動選擇改變。為此，拜登計劃在未來一到兩年內實施十大印太行動計劃，包括主導印太的經濟構架、提升威懾力、加強東盟（ASEAN）的團結、支持印度的持續崛起與區域領導地位、夯實四方安全對話機制（Quad）、擴大對日韓合作等。

很顯然，美國認為自中美1979年建交後對華長期實施的通過接觸改變中國的政策已經失敗，美國需要一種新戰略，這種戰略能夠讓中國所處的戰略環境變得糟糕，從而遏制中國發展。在政策基調上，拜登很大程度上延續了特朗普的對華政策，但更傾向於聯合盟友抗衡中國。如果說美國歷屆政府的對華接觸政策還帶有某種善意的話，那麼拜登政府的新印太戰略則充滿敵意。

在台灣問題上，新印太報告稱，美國將與該區域內外的夥伴合作，維護台灣海峽的和平與穩定，包括支持台灣的自衛能力，以確保有一個根據台灣人民的願望和最佳利益和平決定台灣未來的環境。報告也提到，美國未來的做法仍將支持「一個中國」的政策，並重申《台灣關係法》、中美三個聯合公報和六項保證是美對台政策的指針。

特朗普時代的《美國印太戰略框架》曾宣稱，美國要做的是讓台灣能夠發展有效的非對稱防禦戰略和能力，從而確保台灣安全、避免遭受脅迫和有能力以自主的方式與中國大陸接觸。

兩份報告都強調了支持台灣發展自衛能力的重要性，但與特朗普政府只從軍事和安全着手相比，拜登政府似乎更強調台灣戰略位置的重要性，並且首次把台灣民眾能決定自己前途付諸文字。不得不說，拜登政府對台政策表述似乎又向台灣一方邁了一步。

其實，近年來美國政界和學界拋棄對台戰略模糊政策的聲音越來越多。不少人認為，美國有必要向中國明示，如果大陸武力攻台美國必會協防台灣，但這在拜登的印太戰略中未有表述。表面看來，美國對台政策仍維持戰略模糊，但在字裏行間卻不難發現，美台儘管沒有共同協防之名，但未來很可能會有共同協防之實。在美國決策層看來，如果台灣被大陸統一，那麼美國的的印太戰略就可能面臨崩潰。