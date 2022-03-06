烏克蘭｜反戰是高尚的詞彙　和平卻需相向而行

3月3日，俄烏雙方在白俄羅斯境內的別洛韋日森林舉行第二輪談判，但僅就建立人道主義通道達成諒解，未取得其他進展。

戰事方面，俄軍已經控制烏南部赫爾松市。美國有線電視新聞網（CNN）稱，這是俄軍行動以來的重要轉折點，意味着俄軍能夠進一步控制黑海沿岸，達成南部戰線與東部戰線連成一片的戰略意圖。同時，基輔周邊的俄軍也在進一步集結，一旦完成重裝甲集結和兵力準備，基輔失陷也許只剩下時間問題。

烏克蘭總統澤連斯基則在3日召開戰時新聞發布會，表示在接下來的俄烏談判中，他準備就一些問題作出妥協，但絕不會在威脅烏克蘭主權的條件上讓步。

儘管澤連斯基的演員本能幫助他貢獻了一場精彩的發布會——美媒的報道中，澤連斯基一臉憔悴沒有刮鬍子，也未穿正裝，只是坐在一把簡陋的椅子上與記者交流，他宣稱，烏克蘭人發起了一場激烈、憤怒的起義。烏克蘭武裝力量總參謀部更說，烏軍將從防禦模式轉為進攻模式。

不過縱觀各方訊息，俄軍的進展在基本層面保持順利。除去開戰之初未成功奪佔安東諾夫機場，導致大規模機降基輔沒有成功，其後各線的戰術行動和戰略意圖大體都得以實現。

戰報可能會騙人，但戰線不會騙人。在優勢在握的前提下，俄羅斯仍將持續以打促談。而如果基輔失守，烏現政府可能會徹底喪失主動權，這也是俄軍一直集結力量卻不貿然進攻基輔的原因所在。對於這樣一座擁有數百萬人口的大城市，如果俄軍不能迅速掌控局勢，則整體戰局都將落入被動。

2022年3月2日，在波蘭的邊境口岸，一名男子攜帶戰鬥裝備離開波蘭前往烏克蘭作戰。(美聯社)

這意味着，俄烏戰爭可能會演變為一場圍繞城市攻堅的拉鋸戰，隨着西方國家軍援的挹注，戰爭也許將持續不短時間，雙方的大量傷亡是可以預見的。

在這種情況下，那些義憤填膺的反戰呼聲顯得蒼白，除去為發聲者多增添一些似乎「正確」的幻覺，對事態平息起不到任何有效幫助。

當務之急，相關各方應該真正以負責任的態度，拿出具體措施阻止事態的進一步惡化。

北約的冷戰思維無疑是造成這場戰事的重要禍因，對於俄羅斯的安全訴求長期置之不理，連番東擴導致莫斯科不得不兵行險着。俄烏交火後，北約國家一方面隔岸觀火拒絕兵援烏克蘭，同時又以大量武器裝備向烏克蘭輸血，試圖將烏變為一架絞肉機，令俄羅斯的力量在此持續消耗衰減。

對於烏克蘭而言，則應早日摒棄不計後果的一邊倒，放棄那些徹底擺脱俄羅斯的天真幻想，現實地考慮在俄羅斯和北約之間如何做一個雙向獲利的緩衝區。地緣政治邏輯很多時候意味着無奈的選擇，但對於烏克蘭這樣的國家，可能是唯一的生存之道。

之於俄羅斯，莫斯科也應當認識到，即便克宮破釜沉舟，謀求烏克蘭徹底的中立和非軍事化也是非常困難的。在取得某些烏方的基本妥協後，莫斯科或許可以考慮主動降低戰事烈度，尋找解決自身安全困境的更多可能。