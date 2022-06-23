美聯儲激進緊縮可能導致美國陷入衰退｜安邦智庫

在美聯儲超常規加息75個基點之後，美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）在6月17日重申對抗通脹的決心，表示美聯儲正「迫切專注於」讓通脹率回到2%的目標，以維持金融穩定。鮑威爾說，「我與同僚們正迫切專注於讓通脹率回降到2%目標」，若美聯儲要履行最大就業與穩定物價的雙重職責的能力，就要維持金融穩定。鮑威爾有關貨幣政策應對通脹的表態，不僅沒有給市場對解決通脹帶來信心，反而再次引發有關政策風險的擔心。



令市場最為擔心的是這種聚焦於通脹的激進緊縮政策本身。特別是，對於有關美國是否會陷入衰退，美國政府與美聯儲仍保持樂觀，而越來越多的市場機構則對此十分憂慮，在美聯儲失去政策前瞻性後，越來越擔心由此引發的衰退風險。在安邦智庫（ANBOUND）的研究人員看來，如果美聯儲不計後果「執着」於實現通脹目標，則其本身的貨幣政策影響恰恰是造成美國經濟出現「硬着陸」的主要原因。這種政策風險，不僅會傷害美國經濟，同時會將全球拖入「滯脹」的泥潭。

美聯儲目前激進的政策立場，在安邦智庫看來，還是在於美國通脹問題的政治化。美國拜登政府需要在中期選舉中保住民主黨在國會的地位，需要挽回因通脹問題而流失的民眾支持。而一向受到政府影響較大的鮑威爾，自然無法承受這些政治壓力。但問題是美國及全球通脹水平走高已經變得「根深蒂固」。此次通脹走高，不僅有貨幣超發引起的需求過熱，俄烏衝突引發的能源價格扭曲等短期因素，也有全球供應鏈扭曲帶來的供給約束，還有綠色發展引起的成本上漲等長期因素。美國通脹水平將在幾年內都會高於其2%的目標。因而，僅僅依靠貨幣政策調整，恐難以短期內有效降低通脹，反而使得經濟需求面臨急劇萎縮的前景。這是市場普遍擔心美聯儲過激政策導致政策風險的主要原因。

收緊貨幣政策，無論是加息還是縮表，如「搖搖板」一樣，在抑制通脹的同時，會影響到就業和經濟需求。在這一問題上，實際上並沒有什麼值得討論的地方。問題上，如果需要短期對通脹產生效果，美聯儲需要政策「超調」，即需要加息幅度大於通脹升幅。在美聯儲去年錯誤估計形勢，加息太晚的情況下，這種超調的幅度需要更快，而對於目前美國8%的通脹水平，如果要在年末下降至2%的政策目標，那麼其加息幅度可能要遠大於目前預計的年末達到3.4%的水平。如果美聯儲不計後果激進加息，將對美國經濟帶來災難性的影響。美聯儲要強行實現2%的通脹率，將是不現實的目標。

安邦智庫此前預期，2022-2023年，即至少今明兩年，美國經濟將會有非常糟糕的表現，美國的消費和居民生活受到的影響會較大。這一判斷已經有越來越多的支撐。近期，紐約聯儲DSGE模型最新發布的經濟預測顯示，美國經濟實現「軟着陸」的幾率只有10%。該模型的預測結果比3月份的時候要悲觀得多。紐約聯儲預計，2022年美國核心PCE指數將保持在3.8%的高位，比3月份的預測上升整整一個百分點，此後將逐漸下降到2%（2023年和2024年分別為2.5%和2.1%）。具體來看，該模型還預測，2022年和2023年美國GDP都將出現温和的負增長，2022年為-0.6%，2023年為-0.5%，而3月份的這兩個預測指標分別為0.9%和1.2%。摩根大通在近期的報告中指出，根據目前美股的走勢，美國經濟衰退的可能性已經飆升至85%。其指出，如果悲觀情緒持續下去，關於「經濟衰退即將到來的言論」將會「自我實現」。

安邦智庫研究團隊曾指出，美國這種貨幣政策的調整對世界經濟的影響將很顯著。一是美國市場的需求減少，進口減少。二是強美元將會讓各國的貨幣出現相對貶值。這兩點的影響對世界的衝擊將是最大的。同時，美聯儲激進政策已經引起全球金融市場的波動，這種波動不僅可能戳破全球資本泡沫，更可能對各國經濟帶來聯動的衝擊，加劇新一輪危機的風險。

作為全球貨幣政策起主導作用的美聯儲，已經開始影響到全球各國，不僅各國匯率出現波動，全球股市也已經先期進行了調整，美股標普指數今年以來已下跌23%，跌入熊市，其他各主要股市今年以來都在向下調整。此次美聯儲一次性加息75個基點，更帶來債券市場的波動。歐洲一些債務較重的國家，主權債面臨不斷拋售，日本國債同樣面臨收益率不斷升高的壓力。隨着歐元、日元的貶值，未來更多槓桿較高的國家更承受不住美元升值的壓力，而不斷出現債務違約。這種連鎖反應，勢必引發新一輪全球性危機。

最終分析結論：

美聯儲一再表態致力於實現通脹目標，使得其激進貨幣政策越來越成為導致美國經濟出現「硬着陸」的主角。這種風險隨着美國通脹的持續會越來越大，不僅將使美國經濟陷入惡性循環，更會將全球經濟拖入泥潭。

本文轉載自安邦智庫6月20日「每日金融」分析專欄。

