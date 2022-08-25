俄烏開戰滿六個月　回望中國學者的主要研判｜專家有話說

8月24日，俄烏衝突爆發半周年。自衝突第二天起，中國人民大學重陽金融研究院王文、劉志勤、何偉文、廖群、劉英等多位研究員在人民日報、央視、紐約時報、外交學人、BBC等國內外著名媒體中發表數十篇分析文章及相關研究報告，精準研判「衝突難以速決」、「俄羅斯不會被拖垮」、「西方制裁不可能成功」、「美國將收割危機」，並對外傳播「為何中國人同情俄羅斯」，糾編十大俄烏衝突的謬誤，並勸誡別譏諷烏克蘭等等。現將相關觀點覆盤如下：



一、俄烏衝突難以速決

從衝突剛爆發第三天，我就曾批駁過戰事速戰速決的分析。俄烏衝突沒有那麼快結束，即使戰事結束了，俄烏兩國也不可能在短期內實現全面和解。更糟糕的是，當下俄烏衝突呈現出高概率的「印巴化」跡象……現在俄羅斯吞不掉烏克蘭，烏克蘭也不可能完全收回所謂「故土」，烏東地區可能會變成新世紀的「克什米爾」。

——王文《美國挑動台海衝突概率聳升，須防「攤牌之日」》

二、俄羅斯不會被拖垮

第一，西方支援烏克蘭的實際到賬物資與資金，遠不足以撐起烏克蘭的反攻與最終勝利。第二，美西方對俄制裁衝擊不大，且還有可能讓俄羅斯賺了一筆。第三，美歐內部裂痕已起，對俄制裁與戰略壓制不會長久。第四，俄羅斯在頓巴斯地區的軍事存在沒有陷入「人民戰爭」，相反，很可能從實際控制頓巴斯中獲得不少實際利益……從能源、軍工收益及大西洋聯盟鞏固的角度看，美國短期內肯定是俄烏衝突的最大贏家。但長期看，美國未必贏。

——王文《5月9日戰爭暢想：俄未必輸，美不會贏》

三、西方制裁不可能成功

有說法將美歐把俄羅斯「踢出」SWIFT系統比做新媒體的賬戶被刪除。這個說法很形象，但也說明不必把此事想得過於嚴重。因為俄羅斯早已自建了自己的清算與報文體系，伊朗被「踢出」數十年，也照樣在發展，況且歐洲也給俄羅斯留了後路。據3月2日的消息，歐盟計劃把俄羅斯七所銀行排除出SWIFT系統，但不包括俄最大銀行和主要做油氣出口國際支付的大行，這就相當於對俄羅斯沒有進行實質性地制裁。換句話說，你在新媒體註冊了幾個號，人家刪的是你的小號，因為新媒體也需要大V，而大V通常有多個號，也有其他平台。

——王文《冷靜看待俄羅斯「被踢出」SWIFT系統的影響》

即將下台的英國首相約翰遜在8月24日烏克蘭獨立日再次訪問基輔。（AP）

我估計，最後美國和西方對俄羅斯經濟制裁肯定要打折扣。一是俄羅斯強有力的精準反制裁，二是它本身是產業鏈上的互相依靠，特別是歐洲對俄羅斯很多能源供應有不可取代性。但這個打折扣只是某種程度。因為如上面所說，現在美歐對俄羅斯政治高於經濟，而歐俄矛盾大於美歐矛盾。因此總體仍然是嚴峻的。這次美國和西方對俄羅斯極限制裁和毀滅性制裁給我們提供教科書式的案例和警示，將來美國對中國制裁可能會採取什麼手段，達到什麼極限，我們要做好充分的預案。

——何偉文《烏克蘭危機對世界經濟和全球供應鏈帶來突發性衝擊》

美國在國際政治上圍獵俄羅斯，將俄羅斯視為戰略競爭對手，從單一制裁到聯合制裁，試圖全面孤立俄羅斯。為了反制美西方的制裁，俄專門成立總理領導的反制裁總部。俄羅斯自身的能源稟賦對美西方起到了震懾作用，形成內在的反制力量。俄羅斯出台了全面的反制措施，針對美西方制裁列出48個不友好國家，隨時斷供油氣，並將盧布與天然氣綁定，還加速使用替代SWIFT的SPFS系統。

美西方正遭受對俄制裁的反噬，作為世界第一資源大國，俄對外債務處於全球較低水平。從俄進出口看，前十大出口商品都達上百億美元至千億美元，遍及油氣、金屬；反觀前十大進口商品，吃穿用行多不過百億。美對俄制裁副作用：制裁歐洲？制裁美國？制人先制己！

——人大重陽《大殺器？美國對俄羅斯制裁評估與啟示》

最近一段時間以來，美國和西方國家對俄羅斯的制裁，把美國的「制裁帝國」的範圍擴大到了全世界。俄羅斯的石油，天然氣的主要用戶在歐洲，而俄羅斯的糧食，化肥的出口則主要是發展中國家，遠至非洲諸國都受到了制裁俄羅斯而產生的連鎖反應。俄羅斯的能源供應鏈和糧食，化肥，特殊金屬原料的供應鏈至少覆蓋了世界三分之一以上的國家，產生的影響十分嚴重。或許這些正是美國及其盟友國家特別想看到的事。

然而，美國及其盟友似乎在「打腫臉充胖子」，因為它們自己也是他們「制裁」的結果承受者。制裁了中國，直接打擊了包括歐洲在內的經濟體的產業鏈，對美國的供應鏈的衝擊也是美國民眾難以忍受的壓力。

——劉志勤《美國已經制裁了整個世界，下一個要制裁誰？》

俄軍3月底撤出基輔周邊後留下的坦克殘骸。（AP）

美歐拿出SWIFT這一「金融核武」，以期對俄經濟實施毀滅性打擊。SWIFT是200多個國家和地區超過1.1萬家金融機構使用的報文系統，用以支持跨境支付結算，而美歐企圖將俄羅斯銀行排除在外。

然而，美歐不能也無法將所有俄金融機構踢出SWIFT，況且俄羅斯對此早有防備，去美元化已在路上，替代系統將發揮作用，這都讓「金融核武」效果大打折扣，無法造成毀滅性打擊。而金融制裁是把雙刃劍，俄羅斯擁有特殊資源稟賦、經濟結構、抗打擊能力，俄羅斯也在反金融制裁。

——劉英《美歐金融制裁 堅定俄去美元化信心》

四、美國將收割危機

這場衝突是美國人想要的衝突，是美國人「拱」出來的衝突，是美國人成為這場衝突的「大贏家」的這樣一種陽謀，是一個陽謀。我們看到美國現在正在「收割」這場衝突，正如它在過去平均每兩三年就要挑動或參與一場戰爭一樣。它不斷地「收割」這種衝突，應該說每到世界上有這樣的軍事衝突，美國人就會得利，會收割。

我們很清楚地看到：第一，當衝突發生了以後，歐洲和俄羅斯的天然氣、石油的能源貿易中斷了。第二，我們從美國的無論是紐交所還是納斯達克，美國所有軍火商的股票全面上漲。第三，美國國內社會在這場衝突中把俄羅斯視為巨大的敵人，一下子團結起來了。所以，從這個角度上來講，美國是這場衝突的最大的贏家，它得了便宜還在賣乖，它真正贏得盆滿缽滿還在喊冤叫屈。

——王文《俄烏衝突一個月覆盤專訪：美國拱火併收割着危機》

以烏治俄、以俄壓歐，是美國慣用「離岸平衡」戰略的一次「精巧」展現。離岸平衡，是一種由守成霸權國使用、靠鄰近力量遏制潛在大國崛起的常見戰略。

執意推動北約東擴，在烏克蘭搞「顏色革命」，打斷歐俄經濟合作與構建和平框架進程，最終誘發俄烏衝突，就是美國「離岸平衡」戰略實施步步緊逼的結果。美國的如意算盤就是坐視無情的戰火在別人家燃燒，自己坐收漁利，實現「弱俄」「困歐」、鞏固其霸權的目的，同時讓美國的軍工複合體賺得盆滿缽滿，美國自然不會輕易讓這場衝突收場。

——王文《美國誘戰俄烏，是霸權遏華的一次演練》

在中國看來，烏克蘭最好的戰略定位是成為東西方文明交流的橋樑。讓我們明確一點，你認為美國和北約是烏克蘭戰爭的代理人。中國到目前為止一直保持中立，但我們是在支持弗拉基米爾•普京嗎?我們是否可以推測，在中國看來，不管你同意與否，入侵烏克蘭的處理方式都是災難性的。

我覺得我們現在應該關注美國。我們可以看到，美國表現得太虛偽。如果烏克蘭是美女，那麼，美國就是渣男。他慫恿這位漂亮姑娘去和俄羅斯分手，還鼓勵她去和俄羅斯打架，並承諾會提供保護，結果，烏克蘭被揍，許多烏克蘭人民死亡。

我經常講，和平，首先要讓美國遠離。美國是戰爭的最大麻煩製造者。任何分歧，只要有美國來解決，多數都會變成危機，變成災難。

——王文《中國學者BBC專訪狂批美國，主持人慌了屢屢打斷》

俄烏衝突牽扯美國對華壓制的精力，短期內形成對中國的戰略機遇，但長期看，是中華民族偉大復興進程中最大的外部「灰犀牛」。以我近期多次與美國智庫交流的體會看，「以烏制俄」、「以俄制歐」的方式很可能令美國嚐到甜頭，美國智庫正在考慮如何將「制俄」模式在西太平洋沿岸再次上演。美國挑動台海衝突，在近年來的概率將聳升。

如果以長津湖戰役為代表的抗美援朝是「立國之戰」的話，那麼，中國現在大概率會面臨一場對美博弈的「復興之戰」。在未來幾年，美國高官訪問台灣、對台軍售升級等都是美國對台政策的新選項，美國動員西方集體制裁中國，也將列入對華政策的新選項中。對此，我建議，為應對「灰犀牛」式的中美全面對決風險加劇，中國必須在海外資產、國際夥伴、對外傳播、國內思想、科技自主等領域制定綜合防範策略，以底線思維思考「攤牌之日」的到來。

——王文《美國挑動台海衝突概率聳升，須防「攤牌之日」》

全歐最大的扎波羅熱核電廠外駐守着俄軍。（AP）

烏克蘭危機爆發前，美國頻繁挑撥俄羅斯與烏克蘭的矛盾；如今，美國又不希望看到俄烏兩國的衝突在短期內結束，阻撓俄烏和平談判。美國的根本目的是為了繼續維持並強化在歐洲的地位。

近年來，由於歐盟追求全球多極化中「一極」的地位，而美國要維持全球霸權，美歐跨大西洋夥伴關係出現了裂痕。因此，美國利用北約渲染俄羅斯對歐洲安全造成威脅。美國存心激化烏克蘭問題，正好可以坐實「俄羅斯威脅論」，從而強化對歐洲的控制。

一旦烏克蘭問題被真正解決，美國將失去宣傳「俄羅斯威脅論」的重要資本，在烏克蘭的諸多利益將會因此中斷，在歐洲的地位也會隨之下降。因此，美國不僅需要烏克蘭和俄羅斯之間發生一場軍事衝突，還希望衝突長期持續下去。

——何偉文《借俄烏衝突誣陷中國，美國意在阻撓促和》

俄烏衝突發生後全球經濟新冷戰已悄然臨近，全球經濟將產生三大發展趨勢，一是俄羅斯將與西方快速脱鈎，背後原因主要來自於雙方間長時間的政治分歧與近期的制裁與反制裁。二是中美關係持續惡化，主要體現在貿易、意識形態等方面。三是各國間的經貿往來正從全球化向區域化發展，各國對俄羅斯的制裁態度不一，致使各國間的政治形態凸顯，相同利益需求國家間的貿易往來加深，但不同利益需求國家間的貿易往來將減少。

在以上三大趨勢的共同作用下，全球經濟新冷戰將一觸即發。短期來看，若全球經濟新冷戰爆發，參與方將主要是兩大脱鈎的經濟集團；一個是企圖在世界維持強權的國家所組成的集團，稱為「強權集團」，另一個是具有抗衡「強權集團」意志的國家所組成的集團，稱為「抗強權集團」。長期而言，「強權集團」也可能產生分化，世界經濟的裂化就會向多方集團發展。

——廖群主筆《大裂化：俄烏衝突後全球經濟新冷戰評估與防範》

8月23日的基輔，暫時得到了一些和平。（AP）

現在似乎可以看出來，美國和西方國家極力要利用打壓俄羅斯，最終的目的是要改變「二戰以後的政治格局」，即改變「二戰後秩序」，是他們夢寐以求的結果。

幾乎可以肯定的是，美國和西方下一步對俄羅斯的制裁將是「最後一擊」：「改變聯合國五常席位」，改變二戰戰勝國和戰敗國定義，在世界重新劃分「民主集團」，恢復「冷戰」狀態。

這對世界是個最為重大的考驗，世界真的到了一個十字路口。

——劉志勤《「改變二戰格局」是美國和西方的最終目的》

五、為何中國人同情俄羅斯

俄羅斯是被迫發動這次特別軍事行動，因為烏克蘭把加入北約寫入憲法，如果最後真的加入北約，意味着俄羅斯安全利益受到前所未有的威脅，俄羅斯晚動手，不如早動手。這正是為什麼許多中國人都同情、支持俄羅斯的重要原因。烏克蘭最好的戰略定位應該是成為東西方文明的橋樑，而不是成為美國與北約的女僕，成為西方壓制東方、壓制俄羅斯的工具。

——王文《中國學者外媒專訪警告，俄烏再打下去，美國與全球均會遭殃》

六、糾編十大俄烏衝突的謬誤

我注意到，實際上從俄烏局勢惡化以來，西方一些政客和媒體不斷散布虛假訊息，抹黑污衊中國在烏克蘭問題上的立場，還設下不少話語陷阱。7日，國務委員兼外交部長王毅在外長記者會上直擊西方的話語陷阱，打破了這種陷阱下對中國形象的抹黑。王毅國委兼外長記者會，時機恰到好處。目前國際輿論場中充斥着西方媒體散布的方方面面的虛假訊息，王毅外長記者會是對圍繞「俄烏局勢」而展開訊息戰、輿論戰的精準、客觀、務實的回擊。

——王文《烏克蘭危機中，美國給中國挖了10個陷阱》

七、勸誡別譏諷烏克蘭

烏克蘭是「壯漢的身體，丫鬟的命運」，歷史上就是個充滿着悲情的國度。這個國家最大的悲劇是，始終在歐洲與俄羅斯之間的搖擺，是缺乏自主精神與戰略意識的民族英雄人物。但烏克蘭對華態度總體不錯，中國網民不必調侃他們，更不必拿「烏克蘭美女」等段子譏諷、調侃他們。

——王文《觀察俄烏衝突：不誇張 不譏諷 不慫恿》

烏克蘭，賠了夫人又折兵，何其哀哉！可是，人們又無法同情烏克蘭，因為這個局面出現完全是烏克蘭少數人士「咎由自取」：當年聽信西方美麗的謊言，成為最積極的「顏色革命」發起者。然而二十年過去了，「顏色革命」沒有給烏克蘭帶來所期望的安定（吸進）繁榮，也沒有提高烏克蘭的自身國際地位和尊嚴，最終淪落為歐洲，美國政治棋盤中挑釁俄羅斯的「馬前卒」。儘管俄羅斯和關心烏克蘭前途的友好國家反覆提醒烏克蘭，小心陷入西方設置的「烏克蘭陷阱」，可是，烏克蘭的政治家們對待國家政治，如同演出一場「鬧劇」一樣，把烏克蘭折騰成這個局面，一副好牌，成如此「爛尾樓」，而那些煽風點火者卻紛紛「跑路」，留下無辜百姓受苦受難。

——劉志勤《烏克蘭，賠了夫人又折兵，圖什麼？》

本文原載於「人大重陽」微信公眾號，原題為《俄烏衝突半年，智庫四大推測逐個兑現》。中國人民大學重陽金融研究院（人大重陽）成立於2013年1月19日，是重陽投資向中國人民大學捐贈並設立教育基金運營的主要資助項目。

