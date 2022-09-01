所謂「普京的大腦」：西方為何極力渲染杜金神話？

8月20日，俄羅斯學者杜金（Alexander Dugin）之女達莉婭·杜金娜（Darya Dugina）遇刺身亡。

而針對女兒被害一事，杜金於22日晚間對外表示，杜金娜死於「烏克蘭納粹政權發動的恐怖襲擊」，但俄羅斯人不會因此被擊垮，兇手「用血腥恐怖來粉碎俄羅斯人意志」的企圖也不會得逞。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）亦於同日簽署命令，向杜金娜追授英勇勳章。

此一事件讓外界再次注意到杜金的角色。2014年克里米亞危機後，《外交事務》（Foreign Affairs）將其稱作「普京的大腦」（Putin's Brain），意指俄羅斯總統普京之所以出兵佔領克里米亞，是受杜金的「新歐亞主義」（Neo-Eurasianism）學說影響所致。此後杜金愈發頻繁地出現在西媒報道中，甚至也被引介至部份中國媒體上，頭銜同樣是「普京的大腦」、「普京智囊」等。

2022年8月23日，俄羅斯女記者杜金娜的告別儀式在俄羅斯莫斯科舉行。（AP）

「普京的大腦」之稱從何而來

但平心而論，細究杜金在俄羅斯社會的真實角色，與其說這位學者是所謂「當代拉斯普京」（Grigori Rasputin）、能主導俄羅斯對外政策，不如說是界於學者、政策倡議者兩重身分間，積極參與社會政治運動的知識分子。

從現實互動來看，杜金確實希望影響俄羅斯的對外政策，且會積極推銷自己的學說主張。自1990年代起，杜金便與部分俄羅斯右翼民族主義組織有所互動；1997年，杜金出版《地緣政治的基礎：俄羅斯的地緣政治未來》（The Foundations of Geopolitics: The Geopolitical Future of Russia）一書，並聲稱此書已成為俄羅斯俄羅斯總參謀部軍事學院的教科書之一，但俄羅斯官方從未正式回應此事；2002年杜金組建了「歐亞黨」，並自稱是「正統的新歐亞主義」奠基人，即便新歐亞主義仍有其他學者與流派。

2014年克里米亞危機後，杜金迎來全球宣傳機會。在西方媒體的言之鑿鑿下，杜金先是被傳為俄羅斯前國家杜馬主席謝列茲尼奧夫（Gennadiy Seleznyov）、統一俄羅斯黨要員納雷什金（Sergey Naryshkin）的私人顧問，又被渲染為「普京的大腦」，最終被提升到俄羅斯對烏政策「總策劃師」的位階，就連俄羅斯國內也有部分團體、組織如此相信，紛紛對杜金發出授課、演講邀請。

杜金長期與俄羅斯保守右翼組織有聯繫。（Twitter）

但也就在同年，杜金因對敖德薩衝突的爭議言論引發眾怒，最終失去莫斯科國立大學教職。此外，杜金高調主張的「俄羅斯應將頓涅茨克、盧甘斯克兩政治實體直接併入版圖」、「俄羅斯應佔領基輔、取消烏克蘭的國家地位」等建議，皆未獲得政府採納，其更為此公開表示「對普京感到失望」，同時批評克里姆林宮「並未真正協助烏東的親俄武裝」。

如此分歧，暴露了杜金的民間倡議者底色，同時突顯其在烏克蘭危機中的真實角色，與曾任普京總統助理多年、實際處理頓巴斯與高加索事務、人稱克里姆林宮「灰衣主教」的蘇爾科夫（Vladislav Surkov）等相比，應是存在不少距離。

經此波折，俄羅斯社會也逐漸意識到，所謂「國師」之稱或是西媒刻意渲染所致，故也不再積極邀請杜金演講、上節目，曾經的「國師」曝光熱度開始直線下降。後杜金雖曾於2015年短暫擔任俄羅斯宗教保守主義派頻道「沙皇格勒電視台」（Tsargrad TV）的主編，卻再也沒能於俄羅斯其他媒體平台複製同樣的影響力。但即便如此，「普京的大腦」一稱依舊伴其行走江湖，並在2022年俄烏衝突爆發後再度發酵。

8月23日，杜金出席女兒喪禮，並於喪禮上致詞。（影片截圖）

西媒渲染的真實用意

簡言之，回顧杜金由1990年代至今的政治學術生涯，其身兼學者與政策倡議者的雙重身分，並在時局變化、西媒報道下，搖身一變成為俄羅斯當代地緣政策、「新歐亞主義」學術流派、反西方保守勢力的三重代言人。平心而論，上述三者在俄羅斯皆不罕見，不少學者、媒體人都希望能向克里姆林宮推銷自己的國策方針，卻少有人能享有杜金這般的全球曝光。

究其原由，西方的宣傳堪為關鍵，也就是2014年起鋪天蓋地的「普京大腦」之說。而西媒之所以要如此描繪杜金，大體有兩個因素。

第一，2014年的克里米亞危機引發全球震驚，但西方普遍不反躬自省，檢討自己在烏克蘭策動顏色革命、主導北約東擴等激進行為，反是上窮碧落下黃泉，竭力搜刮導致普京「一夕瘋狂」的可能解釋，最後在杜金的學說中「得償所望」。

至於何以無法反躬自省，一來，彼時諸如「顏色革命」等話語仍在輿論場保有光環，佔據道德高位，「阿拉伯之春」也尚未被「阿拉伯之冬」的諷稱所取代，時勢站在了西方與「自由民主」話語一側，故不僅是西方，放眼全球輿論場，除了美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）等少數政治精英曾示警西方與烏克蘭、建議不要過度壓迫俄羅斯外，多數人都不認為西方要對烏克蘭危機負任何責任；二來，有部分西方精英深知這是俄羅斯被激怒後的反撲，但為避免諸如基辛格這般的檢討聲音烽火四起，其必須製造俄羅斯野心勃勃、意圖恢復蘇聯版圖的形象，統一內部與全球輿論戰線，好徹底撇清西方在烏克蘭危機中的現實責任。

2013至14年的廣場革命是烏克蘭的轉捩點，此後克里米亞被俄羅斯控制，頓巴斯地區戰火不息，烏克蘭與俄羅斯關係持續緊張。(Getty Images)

第二，杜金雖自稱是「正統的新歐亞主義」奠基人，其主張卻更多是借「歐亞主義」皮囊，傳遞陸權對抗海權的地緣政治思維。在西方看來，這是自己再熟悉不過的語言，一讀便能心領神會，只不過行動主角換成了俄羅斯；此外杜金的學說帶有強烈的反西方、大俄羅斯沙文主義色彩，甚至連在俄羅斯內部，都有學者抨擊是「法西斯再現」。這對意欲塑造「帝國野心不滅」、「邪惡政權」等俄羅斯負面形象的西方來說，簡直是絕佳題材。

杜金曾經指出，為實現多極世界秩序，俄羅斯必須成為協調者，創建「世界規模的帝國集團」，而俄羅斯人應處於「帝國的特權地位」和「歐亞帝國空間的戰略中心位置」，且帝國的未來版圖應該「在戰略上和空間上超越蘇聯」，先是成為「歐亞主義大陸的帝國」，進而成為「世界帝國」，最終徹底擊敗大西洋主義敵人，實現「歐亞主義帝國聯盟」的最後勝利，也就是俄羅斯帝國的勝利。

平心而論，即便普京在西化路線受挫後開始向東看，杜金的主張也實在過於激進，不符俄羅斯當今對外政策所需，且如今的俄羅斯國力，也完全不足以支撐杜金的地緣政治主張。在前蘇聯地區紛紛主張「做自己」的局勢下，普京要維繫中亞的「後花園秩序」都須費一番功夫，怎還會有餘力創建所謂「歐亞帝國聯盟」？

但不論其是否可行、克里姆林宮又是否接納這般說法，西方出於輿論宣傳需要，開始了對杜金的瘋狂「低級紅」，目的便是要完成對俄羅斯的「高級黑」，以充作新時代俄羅斯威脅論的敘事材料。而從結果來看，如此攻勢產生一定效果，並間接導致了體制外人物杜金娜的遇刺事件。

短期之內，杜金應會繼續維持薛定諤狀態的「普京大腦」身分，既至關重要又對政策缺乏影響，既是俄羅斯對外的右翼保守象徵，又不在克里姆林宮扮演任何角色。簡言之，作為俄羅斯現實政治裡的「平民」，扮演部分人群認知中的「國師」。

【杜金Q&A】