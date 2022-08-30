對俄羅斯西化的百年反省：杜金與「新歐亞主義」是怎麼煉成的

8月20日，俄羅斯學者杜金（Alexander Dugin）之女達莉婭·杜金娜（Darya Dugina）遇刺身亡。

據俄方調查，主謀為烏克蘭特勤部門，嫌犯則是33歲的烏克蘭公民娜塔莉亞·沃夫克（Natalya Vovk），其在跟蹤杜金娜多時後，於對方車底安裝爆裂物，並借遙控引爆達成暗殺目的，隨後逃往愛沙尼亞。路透社（Reuters）稱，俄羅斯執法部門已將沃夫克列入通緝名單，希望自愛沙尼亞引渡嫌犯，但這一要求遭愛沙尼亞內政部、警方和邊防部隊拒絕。前述機構表示，只有在獲得法律授權的情況下，才能提供個人進出愛沙尼亞的資訊，但俄方的指控不符這一要求。8月29日，俄方再指有另一烏克蘭嫌疑犯涉案。

而與暗殺真相、追兇過程一同引爆爭議的，尚有杜金娜之父杜金的「新歐亞主義」（Neo-Eurasianism）主張。杜金於2014年克里米亞危機後，逐漸進入西方媒體視野，並被《外交事務》（Foreign Affairs）稱作「普京的大腦」（Putin's Brain），意指俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）之所以發軍佔領克里米亞，是受杜金的學說指導而成。

平心而論，此一說法更多是自欺欺人的一廂情願，即歐美震驚於「西化派」普京的突然「叛變」，遂建構了當代版的「拉斯普京」（Grigori Rasputin）敘事，暗示普京受到「極端妖僧」操控，故會有如此瘋狂無理的行為。事實上，國家決策是各部門長期博弈的複雜結果，杜金本人雖在2000年初、2014年一度進入俄羅斯大眾視野，卻因主張過於激進、俄羅斯後續政策未照其建議發展，而逐漸淡出了主流市場。即便西方與中國部分媒體對其極為關注，「普京的大腦」之稱談得言之鑿鑿，但長年以來，杜金既未進入克里姆林宮決策圈，也無法將在外網享有的討論熱度，同步回傳俄羅斯本土。

然儘管如此，杜金與其他學者所代表的「新歐亞主義」學派，仍然具有時代意義，且在解釋近年的俄羅斯國家行為上，為外界提供了理解視角。

2022年8月23日，俄羅斯女記者杜金娜的告別儀式在俄羅斯莫斯科舉行。（AP）

歐亞主義根源：對俄羅斯苦難的反思

首先，不論是「古典歐亞主義」或「新歐亞主義」，其崛起背景都是在俄羅斯社會遭遇巨大苦難後，對「西化路線」提出了反思與檢討。

「古典歐亞主義」誕生於20世紀之初，彼時俄羅斯正值帝國衰亡、混亂四起的動盪年代，先是在1904年至1905年的日俄戰爭中慘敗，又於1914年捲入第一次世界大戰，民心與經濟同時崩盤，更在1917年爆發兩次革命，羅曼諾夫王朝由此滅亡，持續3年的「紅白內戰」接踵而至。

長達20餘年的國家苦難，催生了一代知識分子的憂患意識。其中，語言學家特魯別茨科伊（Nikolai Trubetzkoy）、地理學家薩維茨基（Petr Nikolaevich Savitsky）、音樂學家和政論家蘇符欽斯基（Pyotr Petrovich Suvchinsky）、神學家和歷史學家弗羅洛夫斯基（Georges Vasilievich Florovsky）、歷史學家維爾納茨基（George Vernadsky）、宗教哲學家卡爾薩文（Lev Platonovich Karsavin）、法學家阿列克謝耶夫（Nikolai Nikolaevich Alekseev）等，提出了名為「歐亞主義」（Eurasianism）的政治文化論述。而為與1990年代崛起的「新歐亞主義」有所區別，此時的「歐亞主義」一般被後世稱作「古典歐亞主義」。

此派學者認為，俄羅斯20世紀之交的苦難根源，來自彼得大帝（Peter the Great，1672-1725）的西化改革。「古典歐亞主義」學者指控，200餘年的強行西化進程，撕裂了俄羅斯的社會團結，並讓國家偏離了既定的發展道路，例如在其看來，1917年的十月革命乃「歐洲引誘俄羅斯知識分子」的苦果之一。如此否定歐洲中心主義、反對親西方趨勢的主張，在一定程度上承繼了1830年後興起的「西方派」、「斯拉夫派」論戰餘風，但又非完全倒向「斯拉夫派」。

1917年7月17日，彼得格勒（今聖彼德堡）的街頭混戰。（VCG）

1920年，特魯別茨科伊出版《歐洲與人類》一書，奠定「古典歐亞主義」的文化立場：拒絕西方中心論、反對拉丁-日耳曼的文化侵略。1921年，歐亞主義者們合作出版《走向東方》文集，將「古典歐亞主義」論述上升到政治思想層次，主張俄羅斯應該走上「第三條道路」，一條既非西化、也非完全斯拉夫的特殊文化民族主義路線；1926年，歐亞主義者們聯合出版《歐亞主義（系統闡述的嘗試）》一書，完整介紹「古典歐亞主義」世界觀，包括以東正教為基礎的文化主體論述、對俄羅斯既非歐洲也非亞洲的「歐亞洲」身分強調，同時主張創建「歐亞黨」，以期實踐自己的政治主張。

然而此一風潮在1928年後逐步走衰。伴隨蘇共全面掌權，蘇聯政府開始箝制各式政治主張，歐亞主義社群內部亦爆發衝突，特魯別茨科伊與日漸左傾的歐亞主義陣營決裂，卡爾薩文則於1949年遭控「參與反蘇歐亞運動，準備推翻蘇維埃國家」，並於1950年3月被國家安全部判處勞教10年，最終死於肺結核。經此波折，作為政治力量的歐亞主義宣告瓦解，其於俄羅斯本土的聲量也嚴重衰退，僅在海外僑民間存在些許影響力。

但即便如此，「古典歐亞主義」的俄羅斯身分意識論述、「第三條道路」主張，仍在歷史循環下，於半個世紀後破土而出，啟蒙了包括杜金在內的「新歐亞主義」學者。

在2016年8月11日拍攝的這張照片中，新歐亞主義學者杜金坐在他位於俄羅斯莫斯科市中心的電視演播室內。這位俄羅斯學者常被西方媒體稱為「普京的大腦」。（AP）

「新歐亞主義」的政治角色：為俄羅斯的大國地位服務

而正如「古典歐亞主義」生於20世紀初的離亂動盪，「新歐亞主義」同樣源自俄羅斯在政經路線上全面親西方，卻遭遇挫敗的苦痛。

1991年蘇聯解體後，俄羅斯政治精英誓言擺脱「過往錯誤」，開始推行全面西化政策，不僅在政治體制上引入西方議會民主制，更在經濟場域急速右轉，朝着資本主義、市場經濟全力衝刺，同時努力申請加入歐盟與北約，期望正式融入西方社會。但由結果來看，上述努力可謂全面挫敗，俄羅斯不僅在經濟上深陷寒冬多年，更遭遇了西方的地緣圍堵，既無法加入北約，還眼見北約前線日漸迫近。在此氛圍下，俄羅斯政界、學界與民間開始出現「反思西化」的聲音，「新歐亞主義」的復甦基礎由此成形。

1990年代中期開始，歐亞主義逐漸成為研究熱點，俄羅斯科學院新設了歐亞研究中心，莫斯科也成立「歐亞主義」出版社，《歐亞主義》雜誌隨後創刊。杜金也受惠於此波潮流，於2001年成立「歐亞主義全俄社會政治運動」，此一團體於2002年改名「歐亞黨」，算是承繼20世紀初的前人遺志。

但杜金並非此一潮流的唯一代言人。當代「新歐亞主義」代表人物還包括帕納林（A. S. Panarin）、帕申科（Vitaly Pashchenko）等，其主要從文化哲學視角出發，將歐亞主義論述為特殊的文明類型，並主張既然「歐洲大家庭」不願接納俄羅斯，俄羅斯便不能在西化的幻影中持續夢遊，而是要找回自己的東斯拉夫和圖蘭（Turan）傳統，以應對新的時代挑戰。帕納林更是強調，俄羅斯是最早發生經濟人、後經濟人（強調精神、文化和生態需要，與傳統經濟人相對）相遇的地方，俄羅斯的精神傳統符合時代所需，故會成為全球轉折的宣導者之一。此一論述不難看出東正教傳統的「救世思想」底藴。

而與前者相比，杜金雖自稱是「正統的新歐亞主義」奠基人，其主張卻與「古典歐亞主義」存在顯著差異，部分俄羅斯學者因此嘲諷杜金是「偽歐亞主義」。

俄羅斯調查委員會莫斯科分部表示，爆炸是由杜金娜座駕被裝置的炸彈引起的。（AP）

從學理論述來看，「古典歐亞主義」更多是一種地緣文明的世界觀建構，其雖呼籲找回俄羅斯的亞洲、東方元素，卻並未強力主張要在地緣政治上對抗歐洲，而是強調俄羅斯在與歐洲互動時，必須保持自身的文明清醒與獨立；而杜金的「新歐亞主義」主張雖也採用部分「古典歐亞主義」的核心主張，卻同時雜揉了歐洲新右派保守主義、德國地緣政治學者豪斯浩弗（Karl Haushofer）的「大陸集團理論」、俄羅斯民族主義理論等元素，並以此為基礎，搭建出一套帶有強烈反西方色彩的地緣政治意識形態，例如杜金早年的「柏林-莫斯科-東京」軸心主張，以及近年的「巴黎-柏林-莫斯科」軸心、「莫斯科-北京-德黑蘭-新德里」軸心等，皆是在一定程度上挪用「古典歐亞主義」的部分皮囊，展演了海權、陸權國家集團對抗的地緣政治主旋律。

然帕納林也好，杜金也罷，即便「新歐亞主義」的各派學者主張差異極大，卻仍可觀察出一共性，那便是對蘇聯解體後的國家苦難提出反省，否定了全面西化的路線，並寄望歐亞主義的思想資源能為俄羅斯指路，讓俄羅斯在未來世界的地緣政治中，獲得與自己身份相稱的大國地位。

然而這波高潮很快迎來降温，2000年起普京正式接掌俄羅斯國政，彼時其乃堅定的西化派，故在上任不久後，俄羅斯的對外政策重心迅速回到歐美，相對關注東方、反對西方中心的歐亞主義受到政治冷遇，直到北約持續東擴、格魯吉亞發兵南奧塞梯、烏克蘭顏色革命、克里米亞危機等衝突接續爆發後，歐亞主義才又伴隨莫斯科的戰略轉向，逐步重回政治視野。

蘇爾科夫曾是普京的熱門接班人選之一。（AP）

例如曾任普京總統助理多年、人稱克里姆林宮「灰衣主教」的蘇爾科夫（Vladislav Surkov），便在2018撰寫重磅文章《孤獨的混血兒》，借烏克蘭衝突陳述新時代的俄羅斯地緣觀。蘇爾科夫認為，自2014年烏克蘭危機起，俄羅斯歷史便步入新的「2014＋」時代，此前俄羅斯已走了400年向東路、400年向西路，卻都沒能在兩大文化生根；此後俄羅斯必須走上第三條路，也就是成為羅馬和君士坦丁堡陷落後的「第三羅馬」，承續基督宗教正統，「不西不東」雖孤獨，卻是俄羅斯的必然宿命。

此文一出，反響極大，蘇爾科夫也因此獲得「俄羅斯的意識形態總導師」之稱。而其行文間對俄羅斯東西混血的身分強調、對國家應走「第三條道路」的文化政治主張，皆不難看出是對歐亞主義核心主張的化用。

故綜上所述可以發現，當代俄羅斯「歐亞主義」的思想復起，源於蘇聯解體後的西化挫敗，但其流派眾多、不同學者的側重亦不同，杜金可謂是「新歐亞主義」陣營中最具激進對抗色彩者，其所仰仗的海陸權地緣博弈論述，甚至超過了古典歐亞主義對「第三條道路」的強調；而在政治場域，俄羅斯確實也在與西方關係一路下行後，開始重視與中國等東方政治實體的互動，並在全面西化政策上有所後撤調整，看上去確與歐亞主義有所共鳴。

但如前所述，國家決策既受時勢驅動，也是政府各部門博弈的複雜結果。簡言之，是冷戰後的國際格局、美歐俄的現實互動，形塑了當代的「新歐亞主義」與俄羅斯對外決策，而非「新歐亞主義」與杜金一人，就能引導、操控克里姆林宮的戰略轉向。從某種程度上來說，歐亞主義不論作為政治主張或學術思想，其起伏漲落都取決於現實發展，是時代造就了俄羅斯的外交變化，而非杜金造就了時代。

【俄羅斯歐亞主義Q&A】