日本把匯率止跌希望放在美聯儲身上，終究是錯付了？│專家有話說

在美聯儲公佈加息75個基點的最新決議後，日圓再次迎來暴跌，突破145重要關口。為了支撐匯率，日本政府和央行時隔約24年3個月再次出手，以「賣出美元-買入日圓」的方法進行干預，日圓快速暴漲，迎來短線反彈。但在寬鬆的貨幣政策下，日圓壓力不減、匯率再度下跌到144關口。

日本為何執意堅持寬鬆的貨幣政策？現在的日圓貶值對日本帶來了什麼樣的影響？作為出口貿易大國，美元走強、日圓貶值又意味著哪些深刻變化？中國需要擔心類似的問題嗎？日本貨幣政策何時會轉向？

日前，中國社會科學院世界經濟與政治研究所/國家全球戰略智庫世界經濟史研究中心副主任，國際貿易研究室研究員倪月菊就一系列問題接受了觀察者網採訪。



【採訪/觀察者網周毅】

觀察者網：美元今年後期的加息安排已成定局，您覺得日本目前堅持寬鬆的原因是什麼？

倪月菊：日本自1997年亞洲金融危機後，就進入了量化寬鬆的長周期。從利率上看，進入了0利率時代，只是在2007年有過小幅加息，2016年後甚至進入負利率時代。日本之所以長期堅持寬鬆政策，主要目的就是通過釋放流動性使日本經濟擺脫通貨緊縮狀態，提振泡沫經濟破滅後持續低迷的日本經濟。

從供給側看，低利率可以降低企業融資成本，刺激企業投資，增加生產，帶動就業；從需求側看，投資增加、生產復甦、就業增長、工資上升，必將帶動需求的增長；從消費端看，零利率疊加收入上升，將刺激消費增長。

日本央行9月22日消息：維持政策利率在-0.1%不變 （數據來源：日本央行）

適度的通脹率是衡量經濟是否擺脫通縮，進入穩定增長的重要指標。「安倍經濟學」三支箭的目標就是要實現2%的通脹率。儘管這10年通脹率超過2%的年頭並不多，但日本社會普遍認為，量化寬鬆政策是目前能採取的最有效支持經濟活動的政策。可以說，低通脹是日本可以堅持“絕對不需要加息”的最主要基礎。

目前，受新冠疫情特別是俄烏衝突的影響，日本的通脹水平已超過2%，8月甚至達到了3%，但這不是因自身消費增長帶來的，而是因進口的能源和食品價格高企帶來的輸入性通脹，並不是經濟復甦的表現。

在經濟依然低迷的情況下，一旦加息將加重政府、企業甚至個人的債務負擔，生產端、需求端和消費端都會受到影響。一旦企業的資金鍊斷裂，對日本經濟的影響是致命的。

因此，日本央行行長黑田東彥多次表示，為了支持日本經濟持續復甦，日本央行將繼續維持超寬鬆貨幣政策，並密切關注國內外因素對日本經濟的影響，如有必要將毫不猶豫推出進一步的寬鬆措施。

日本央行行長黑田東彥多次表示，為了支持日本經濟持續復甦，日本央行將繼續維持超寬鬆貨幣政策。（AP）

觀察者網：日本貨幣政策是否會出現拐點？有哪些數據值得關注？

倪月菊：日本是否要放棄現有貨幣政策，取決於日本經濟對日圓貶值的承受力。在美國持續加息而日本保持負利率不變的背景下，隨著日圓和美元利差的加大，日圓貶值不可避免。今年年內，美元兌日圓升值最高點超過25%，匯率一度達到1:145。

近日，日本央行果斷出手干預下，匯率一度升至1:140。可見，1美元兌150日圓左右，應該是日本所能承受的貶值預期。一旦超出這個心理防線，日本政府還會出手干預。如果效果依然不佳的話，不排除放棄寬鬆貨幣政策的可能性。因為，日圓過度貶值同樣是日本經濟無法承受之痛。

因此，當日圓貶值超出心理預期，日本可能會採取一定手段遏制。日本更可能會選擇買日圓拋美元的措施把日圓控制在1:150以下，而不會輕易選擇加息。因為如果加息的話，政府、企業和個人的債務負擔都會增加，使日本經濟雪上加霜。

目前，日本政府把希望寄託於美國平抑物價後放棄持續加息的政策上，或能幫助日圓匯率止跌甚至反彈。但變數依然很大。

日圓兌美元今年以來節節下跌，最新兌1:144。（google財經）

觀察者網：現在的日圓貶值，是否正在從「良い円安」（好的日圓貶值）向「悪い円安」（壞的日圓貶值）轉變？美日利差的走高可能給日本帶來何種深遠影響？日本現在的處境，是否意味著安倍經濟學遭遇了挫敗？

倪月菊：一般來講，一國通過降低本國商品相對外國產品的價格，使國外人們增加對本國產品的需求，本國居民減少對外國產品的需求，從而有利於本國的出口，減少進口。一國的貿易收入往往會得到改善，整個經濟體系中外貿部門所佔比重會擴大，可以有更多的產品同國外產品競爭。

外國貨幣的購買力相對提高，使得本國商品、勞務、交通、住宿等費用相對便宜，有利於吸引外國遊客，擴大旅遊業發展，推動就業增加和國民收入的增長。所以多年來，日本一直把日圓貶值作為刺激出口增長的良藥，甚至產生了一定的依賴心理。

然而，在全球化的背景下，中間品貿易已成為國際分工深化的必然結果，以製成品出口為主的貨物貿易正在悄然被中間品貿易所取代，成為貿易的主角。

這意味著，日圓貶值導致中間品價格大幅上升，會抬高最終品的生產成本，導致最終品價格提高，抵消了因日圓貶值帶來的價格優勢，甚至進口成本提升的幅度可能超出日圓貶值帶來的價格優勢，達不到刺激出口的目的。

截至2022年9月，日圓已經貶值約30%，卻已經連續12個月面臨著巨額貿易逆差，就說明了這一問題。加之，受疫情影響，可能因日圓貶值帶來的服務貿易收益也微乎其微。

所以在當今的形勢下，量化寬鬆的邊際效果越來越小了，通過日圓貶值難以起到更好的提振經濟的效果。

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