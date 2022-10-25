德國宣布朔爾茨11月訪華　中國為何遲遲未有定論？

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）10月21日在歐盟峰會結束後宣佈，他將於下月率領一個政府代表團訪問中國。這是自2019年11月以來首位訪華的歐盟國家領導人。德國總理府的發言人表示，這次訪問將在11月初進行。

不過中國方面並沒有給出確切的消息，在10月24日的記者會上，當被問及能否證實並介紹此訪的細節安排以及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會否與他同行時，中國外交部新聞發言人汪文斌稱，目前沒有可以發布的消息。

為什麼會出現德國方面言之鑿鑿，中國方面還沒有定論的局面？

有聲音將此歸結為中方的謹慎以及在訪問之前數日公布行程的慣例。在筆者看來，朔爾茨訪華涉及三個尚待商榷的問題。

某種意義上，朔爾茨是和默克爾一樣的對華理性派，但是其面臨的要求對華強硬的國內政治壓力較大。（AP）

首先，據西方媒體透露，法國總統馬克龍曾提議朔爾茨一起訪華，雙方經討論後，朔爾茨決定獨自出訪。朔爾茨在21日宣佈下個月訪華時拒絕證實是否會與法國總統馬克龍同行。到底是兩人一同訪問還是單獨訪問事實上還是未知數。

對中國來說，馬克龍也有訪華意願，二者是分開訪問，還是聯袂訪問，如何安排是一個很大問題。如果兩人一起訪問，那麼事情的性質完全不一樣。馬克龍的行程應該還在討論之中。這也是中國遲遲未有定論向外公布的原因。如果法德領導人都訪問，對於中國彌補和歐盟的關係是重要的。

其次，中國不可能不和法德領導人討論溝通目前對全球局勢有重大影響的俄烏衝突。按照目前法德的立場，中國和法德之間的共識是較少的。中國不太希望衝突俄烏對雙邊關係會有很大的影響。一定要有彼此理解的立場才能有訪問行程，否則到了俄烏衝突籠罩的G20，很容易發酵為中俄和美歐的對立局面。

中國非常重視對歐盟的外交。圖為2019年3月，中國國家主席習近平在巴黎同出席中法全球治理論壇閉幕式的法國總統馬克龍、德國時任總理默克爾和歐盟委員會時任主席容克一起舉行會晤。（新華社）

並且中德在漢堡港口的合作出現波折。此前，德國6個聯邦部門據稱都拒絕中遠海運港口入股漢堡港「福地」集裝箱碼頭，而漢堡市長希望得到中企的投資。根據德國內部程序，如果聯邦內閣沒有通過不同意表決案，並且不再同意延長審查的最後期限，交易將自動生效，最後期限是10月底。如果朔爾茨政府在內部壓力下再次就漢堡港的表決出現問題，那麼其訪問等於是空談合作。中方沒有理由急於確認其訪問行程。

第三，G20峰會將於11月15日至16日在印尼巴里島舉行。朔爾茨和可能的馬克龍訪華行程是在G20之前還是在G20之後，是有很大不同的。

如果朔爾茨或者馬克龍訪問中國之後，中德法之間達成重要的共識，那麼G20上，對於彌補中國和西方國家的裂縫以及營造世界大國的合作氛圍是很友幫助的。從中國的視角看，中國更願意在G20之前有重大共識，這對於中國推進在G20上的外交是有幫助的。