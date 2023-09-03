為何克服通脹難題仍是全球央行的艱難任務？

一年一度的傑克遜霍爾（Jackson Hole）全球央行峰會日前按照慣例在美國舉行。這一全球「央行行長的達沃斯論壇」，之所以受到矚目，源自於各國央行官員對於央行工作和業務的「探討」，而這關係到全球貨幣政策的取向，也影響到全球經濟。

在今年的會議上，目前美國聯儲局主席鮑威爾、歐洲央行行長拉加德都已發表了講話，並且都談到了通脹的問題，兩位央行行長都表達了超過市場預期的「鷹派」，即對於通脹的擔憂遠超對於經濟下行的顧慮。從這一點來看，安邦智庫（ANBOUND）研究人員此前提出的通脹是一個全球性問題的判斷，在相當一段時間內仍然具有效果。即使全球經濟出現放緩的情況，全球通脹的難題也難以快速緩解，將成為各央行今後一段時間內需要面對的一個巨大挑戰。

其實，就各主要經濟體而言，今年以來通脹水平有了一些相當顯著的下降。就美國而言，7月消費者價格指數（CPI）按年上漲3.2%，漲幅略高於6月的3%。剔除波動較大的食品和能源價格後，7月核心CPI按年上漲4.7%，漲幅為2021年10月以來最低水平。但即使通脹水平從2022年最高時的9.1%大幅下滑，但目前的通脹水平仍高於聯儲局2%的通脹目標，而核心通脹更高。

同時這一水平可能更加「頑固」，7月份美國紐約聯儲的調查顯示，消費者對三年期和五年期的通脹預期為2.9%。由此來看，儘管在聯儲局快速加息以來，通脹水平快速下降，但可能在相當時間內難以回到2%的目標之內。摩根大通也表示，全球工業部門恢復增長以及大宗商品價格上漲的趨勢，將使核心服務業通脹保持頑固。

2023年8月24日，美國聯儲局主席鮑威爾 (Jerome Powell）出席在懷俄明州傑克遜霍爾 ( Jackson Hole ) 舉行的年度經濟研討會。 (REUTERS)

正因如此，與市場普遍希望停止加息和在明年適當時候降息不同，聯儲局主席鮑威爾在央行年會上表示，聯儲局可能需要進一步加息以確保遏制通脹，但承諾在即將召開的會議上「謹慎」行動。鮑威爾說，政策制定者將「謹慎行事，決定是否進一步收緊貨幣政策」，但他也明確表示，央行尚未得出結論，認為其基準利率已經高到足以確保通脹回到2%的目標。

鮑威爾對於通脹的謹慎態度，意味着更高的政策利率，以及高利率持續的時間會更長。這一態度得到了美國前財政部長薩默斯的贊同。薩默斯認為，考慮到利率被推高的程度，中性利率增長速度比許多人預期的要快得多。這將進一步強化市場的一種認知，即聯儲局正在恢復其抗擊通脹的信譽。

歐洲的情況，與美國類似，歐元區、英國等主要經濟體通脹水平在持續加息的情況下，都有所回落，但和快速加息的節奏相比，通脹都表現出很強的「黏性」。歐洲央行行長拉加德同樣表示，為了實現央行的關鍵目標，將保持較長時間較高利率，以將通脹率帶回到2%的目標水平。儘管一些PMI數據顯示歐元區經濟增長仍存在停滯跡象，但這並不妨礙歐洲央行把降低通脹視為目前最緊要的任務。這一點和聯儲局的態度類似，但區別在於美國經濟表現要遠好於歐洲。

如果考慮美國經濟的變化，基本上都是強勁的服務業需求所導致。其商品需求和服務需求的分化，和今年央行年會的「全球經濟的結構性變化」主題十分貼切。而此前被當作「藉口」的俄烏衝突等地緣問題在問題長期化之後，並沒有使得通脹快速回落到目標之內。這意味着一些長期問題仍然是困擾通脹的主要矛盾，而且這種問題短期內難以有效解決。

如安邦智庫此前所談到的，除了量化寬鬆政策、疫情因素等導致服務業供需失衡之外，地緣因素之下的全球供應鏈調整、以及能源轉型等逆全球化因素下的全球經濟結構的改變也是全球通脹難以根治的原因。

聯儲局主席鮑威爾、歐洲央行行長拉加德和日本央行行長植田和男於2023年8月25日在美國懷俄明州傑克遜霍爾出席全球央行年會。(Reuters)

國際貨幣基金組織在7月末的《世界經濟展望》中預計，今年的通脹相比去年也會有所放緩，預計今年的總體通脹率將達到6.8%，低於2022年的8.7%。不過，剔除波動項後的核心通脹率下降速度較慢，從去年的6.5%降至今年的6%。該機構認為，當前全球經濟體的首要任務是解決通脹問題。IMF在報告中稱，儘管通脹已經有回落跡象，但強勁的勞動力市場和旺盛的消費需求可能會讓通貨膨脹難以完全根除。

不過，目前在市場利率隨着聯儲局加息持續升高的情況下，政策制定者們已開始將美國經濟面臨的風險描述為「雙面（two-sided）」風險。這意味着，儘管他們對通脹的擔憂仍在蔓延，但同時也意識到，如果過度收緊貨幣政策，消費者和企業將付出更多的代價。此外，美國地區性銀行在今年早些時候的倒閉危機之後持續收縮，加上海外宏觀環境的惡化，這樣的擔憂更是有所加劇。這種兩難選擇之下，遏制通脹可能需要以聯儲局為主的主要央行採取更為謹慎而持續的動作，尋求一個「軟着陸」的路徑。但這一路徑可能比市場所預期的更加困難，對央行的挑戰更大。

最終分析結論：

在一年一度的傑克遜霍爾全球央行峰會上，聯儲局主席鮑威爾和歐洲央行行長拉加德，都表達了對於通脹問題的擔憂，儘管歐美通脹水平都有明顯的下降，但兩位央行行長對於未來的趨勢都十分謹慎。這意味着央行緊縮政策對於降低通脹的效果而言，遠未如市場預期的那麼樂觀。在出現結構性改變的情況下，全球通脹越來越具有長期性，給各國央行實現貨幣政策目標帶來更多挑戰。

本文原載於安邦智庫2023年8月27日的每日金融欄目

