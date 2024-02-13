波蘭引渡台籍嫌犯返台　台灣與中東歐國家越走越近

台灣罕見爭取到從波蘭引渡台籍嫌犯返台，似乎預示着台灣與中東歐國家的關係更往前一步了。



台灣「外交部」周三（2月7日）發新聞稿說，這起案件為台灣「首件請求外國政府協助引渡人犯回台的成功案例」，也是台灣與波蘭簽署「刑事司法合作協定」後，雙方深化司法合作的具體展現。

被引渡的劉姓男子涉嫌在西班牙參與一起大型網絡詐騙案，遭到國際刑警組織發布紅色通緝，2017年在波蘭被捕。由於詐騙案的受害者大多來自中國大陸，劉姓男子被捕後，北京就要求波蘭將嫌犯引渡至大陸受審，但劉姓男子以在大陸受審可能有「酷刑或不人道對待」為由提出上訴。

歐洲人權法院同意劉姓男子的上訴請求後，台灣法務部去年2月向波蘭正式提出引渡請求，並在同年11月獲波蘭法院同意。今年1月15日，劉姓男子已被引渡至台灣歸案。

台灣詐騙案嫌犯在海外落網，台海兩岸總會「搶人」，因為實力懸殊，往往是大陸搶到人，北京也藉此體現「一個中國」成國際社會普遍共識。

波蘭與北京有邦交關係，同意台灣引渡台籍嫌犯返台，引發外界關注此舉是否踩到一中紅線並引發北京抗議？中國外交部發言人汪文斌周四（8日）在回覆法新社記者提問時沒有正面回答，他重申「一個中國」立場，並提醒波蘭要恪守「一個中國原則」，慎重妥善處理涉台問題。

中東歐國家與台灣越走越近？

波蘭與台灣簽署的刑事司法合作協定在2021年生效，內容包含被告或犯罪嫌疑人的引渡、證據取得、受刑人移交等合作事項。

這一年，中東歐國家也開始在外交上集體往台灣靠攏。

立陶宛2021年宣佈要在台灣設立貿易代表處，更允許台灣在立陶宛首都維爾紐斯設立以「台灣」為名的代表處，後續還引發立陶宛與北京之間的貿易糾紛。

台灣駐立陶宛代表處於2021年11月正式掛牌成立。首任台灣駐立陶宛代表黃鈞耀（右三）出席掛牌儀式。 （台灣外交部官網）

2021年5月，立陶宛率先退出中國與中東歐國家共同設立的「17+1」合作機制，並呼籲其他成員退出，團結一致應對中國挑戰。拉脱維亞和愛沙尼亞也在隔年退出這一合作機制。

新冠疫情期間，立陶宛、斯洛伐克、捷克等國共向台灣捐贈數十萬劑新冠疫苗，協助台灣抗疫。斯洛伐克國會外交委員會2021年4月還表決通過支持台灣參與世界衛生大會（WHA）的議案。

這些行動的實質意義不大，但足以讓民進黨政府在當地宣揚「民主自由外交」理念的成效。

台灣淡江大學國際關係學系助理教授唐裕安（Gregory Coutaz）2022年向美國之音直言：「如果你在兩年前告訴我會有這種事，我會說，那是不可能的。」

普遍分析認為，歐盟主張在對華戰略上去風險、美國特朗普和拜登政府對北京日趨強硬的圍堵政策，或多或少影響了中東歐國家制定對華戰略時的考量。

羅馬尼亞亞太研究所副總裁布林扎（Andreea Brinza）2021年接受美國之音採訪時認為，中國沒有兑現經濟承諾，也使這些國家對中國「出現了幻滅感」。

數據顯示，從2000年至2019年，在中國對歐洲的1290億美元（約10085億港元）投資中，只有不到100億美元流入中東歐國家。相比之下，德國、日本、韓國和美國才是中東歐地區最大的投資者。

唐裕安2022年2月在《外交家》（The Diplomat）雜誌撰文寫道，中國大陸未能實現對中東歐國家投資的承諾，賦予了台灣在中東歐地區擴大影響力的機會。

不過，進一步拉大中國與中東歐國家隔閡的，是俄羅斯2022年2月對烏克蘭發動的侵略戰爭。

中東歐國家重新考慮安全策略

俄烏戰爭爆發給歐洲安全局勢帶來的劇烈動盪，讓地理上更接近戰爭前線的中東歐國家產生強烈的不安全感，促使這些國家重新思考外交和安全政策方向。

在俄烏戰爭中，絕大多數中東歐國家都對俄羅斯入侵烏克蘭表示強烈譴責，在積極加入美歐制裁行列同時，也向烏克蘭提供軍事和人道援助。

儘管北京政府否認在俄烏戰爭中持親俄立場，但中國對俄烏戰爭模稜兩可的表態，包括拒絕譴責俄羅斯、堅稱維護主權完整的同時又強調要照顧各國合理安全關切、與俄羅斯「無上限」的合作關係，都令許多中東歐國家深感不安，促使它們在外交和安全領域上往歐盟和美國靠攏。

中東歐事務專家布林扎說，中東歐國家不僅對北京沒有譴責俄羅斯的入侵倍感失望，「這些國家對美國通過北約提供的安全保證更感興趣，而不是中國作出的空洞經濟承諾」。

大西洋理事會歐洲中心訪問學者圖馬（Petr Tuma）去年6月撰文說，鑑於前蘇聯的歷史，中東歐國家對來自威權政權的威脅更為敏感。他稱，北京在俄烏戰爭中對俄羅斯「明顯的援助」，讓中東歐國家愈來愈將北京視為一個「新的俄羅斯」，「一個危及自由民主世界秩序的修正主義大國」。

去年4月，波蘭時任總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）在大西洋理事會的一次活動上發表講話時，警告歐洲加深與中國大陸經濟聯繫的危險。

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）去年2月24日在基輔出席俄羅斯入侵烏克蘭一周年紀念活動，與烏克蘭總統澤連斯基握手。（Reuters）

莫拉維茨基將烏克蘭和台灣類比稱：「如果你想讓台灣保持現狀，你就需要支持烏克蘭。如果烏克蘭被佔領，第二天，中國就可以攻打台灣。」

美國智庫國際共和研究所去年1月對13箇中東歐國家的民眾進行民意調查。調查結果顯示，61%的受訪者對中國持負面看法，34%的受訪者在過去12個月內對中國的看法更加惡化。在這34%的受訪者中，有66%認為，中俄之間的夥伴關係是他們對中國看法惡化的最大原因。

調查還顯示，四成受訪者認為，中國支持俄羅斯入侵烏克蘭。

中國現代國際關係研究院歐洲所所長張健2022年4月曾撰文分析，俄烏衝突進一步加大中東歐親美、親歐的地緣政治傾向，中東歐國家很可能從過去在中歐關係中扮演的「建設性力量變成一個負面性的力量」。

無論是扮演建設性力量還是負面性力量，都是中東歐國家基於安全、科技發展、經濟等現實考量做出的戰略選擇。只是對中東歐國家而言，安全和科技發展的考量在當前國際局勢下尤為重要，而台灣在這些考量下，是更具有價值的夥伴。

只不過，國際局勢的演變是動態而非靜態，一旦上述因素不再是優先考量，中東歐國家會不會再因為經濟等現實利益考量重新往北京靠攏？台灣強調的「民主自由外交路線」還有成效嗎？

這些問題仍有待時間給出答案，但可以肯定的是，北京恐怕不會靜觀台灣以中東歐地區為支點，繼續加深與歐洲國家的關係。