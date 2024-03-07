埃及崩盤？匯率1天貶值40%　病根在新自由主義

3月6日，埃及貨幣出現崩盤，直接暴跌近40%，從1美元兑30埃及鎊，暴跌到50埃及鎊。導火索是在3月6日，為了換取IMF提供的貸款，埃及央行終於決定放棄匯率干預。埃及央行宣佈，將允許埃及鎊匯率自由浮動，同時加息600個基點，以應對日益加劇的通脹壓力。

在黑市上，埃及匯率已跌至1美元兑63埃及鎊，今年1月甚至一度跌破70埃及鎊。之前埃及的官方匯率跟黑市匯率有巨大差距，所以埃及一宣佈允許匯率自由浮動，匯率就瞬間暴跌40%。



此前，IMF鼓勵埃及收緊貨幣政策，以應對近30%的通貨膨脹，並採用更靈活的官方匯率。所以，埃及為了獲得IMF貸款，只能按照IMF說的去做。這是IMF的一貫套路，以救市的名義，去「改造」他國，最終成為便於自己收割的模樣。這個套路萬變不離其宗，只不過這次是埃及。

埃及鎊大幅貶值，是因為黑市匯率已經非常低，這就成為早晚的事情。2020年，埃及匯率還能維持在15左右，2021年開始大幅貶值，2022年就貶值到30，這次一次性貶值到50。埃及貨幣究竟是怎麼回事？

埃及官方市場匯率兌換條件嚴苛，民眾難自由兌換，造成黑市。而埃及鎊受黑市匯率牽動，通貨膨脹從未停止。（Reuters）

看上去直接導火索有兩個。一個是2021年開始的全球大通脹，讓已經喪失對自身國家經濟命脈掌控的埃及完全缺乏抵禦風險能力。一個是俄烏衝突的爆發，讓嚴重依賴於從俄烏進口糧食的埃及，要承擔糧食價格大幅上漲。

但真正導致當前埃及經濟處於崩潰局面的根源，是埃及上世紀90年代實施的新自由主義經濟，讓埃及國家命脈大都被外資所掌控。

上世紀90年代，隨着蘇聯解體，新自由主義經濟在全球大範圍流行，從南美到非洲，埃及也不例外。1991年，埃及的外債規模佔國內生產總值的比重高達150%，是當時世界上外債比例最高的國家之一。美國以寬免埃及外債為條件，要求埃及按照IMF的建議，進行新自由主義經濟改革，改革稅制以吸引私人投資、國有企業私有化、大幅削減福利等。1991年，埃及將314家國有企業列入私有化改革計劃。

埃及鎊長期不穩定，不少民眾索性持美元等他國貨幣。（ Reuters）

到2000年6月，埃及將其中118家企業的控股權出售，涉及總金額約為123億埃及鎊。在2004年到2008年間，埃及政府出售大量國有銀行，結果國際金融大鱷掌控了埃及的金融命脈。從經濟命脈，到金融命脈，隨着埃及大量國有資產被國際資本收購，也短時間內促進了埃及的繁榮，大量熱錢流入，當時埃及也處於一片虛假繁榮狀態，股市大幅上漲，GDP維持在7%的高增長。

但2008年次貸危機爆發後，歐美自顧不暇，大量外資集中撤出埃及，於是埃及一下子陷入到金融崩盤，百業蕭條的狀態。因為當時埃及政府對外資完全不設限，沒有紅利稅，並取消投資資本最低要求，外資自由進出。

在經過這輪收割後，埃及缺乏對國家經濟命脈掌控的問題就暴露出來。外資掌控埃及經濟命脈，他們只想着賺錢，才不會去承擔埃及的民生責任。

埃及生活在最低貧窮線下的人比例從2008年的10%，上升到2010年的21%。由於貧困人口增多，再加上跟2008年之前的虛假繁榮有巨大的落差，讓當時埃及民怨沸騰。這個時候，阿拉伯之春爆發了，於是埃及也面臨了巨大的政治衝擊，整個社會開始動盪加劇。這反過來又加劇了埃及的經濟困境，開始陷入到一個長期無解的局面。

2011年阿拉伯之春推翻總統穆巴拉克30年統治，卻換來政局動盪，經濟民生更遜10年前。（ Reuters）

俄烏戰爭影響進口糧價

埃及的經濟困境，是眾多在上世紀90年代搞新自由主義經濟的國家，普遍遇到的經濟困境。比如南美洲的巴西、阿根廷，之所以當前經濟這麼糟糕，都跟上世紀90年代搞新自由主義經濟有關。在施行新自由主義經濟時，往往會因為賣國獲得的大量收入，而出現短暫的虛假繁榮。但這些靠賣國獲得的收入耗盡時，他們就會因為國家經濟命脈被外資所掌控，而缺乏對風險收割的抵禦能力，並且會讓國家的發展紅利都被外資獲取，與民眾無緣。

埃及而後的麻煩就越來越大。埃及雖然面積挺廣，但大都是沙漠，只有尼羅河兩河以及尼羅河三角洲地帶適合居住。埃及年均糧食產量達到1655萬噸左右，年均糧食消費量為2870萬噸左右，糧食自給率只有60%左右。所以埃及需要大量從俄烏進口糧食。

但是2021年開始，國際糧食價格大幅上漲，特別是俄烏衝突爆發後，對於埃及這樣依賴於從俄烏進口糧食的國家來說，就會面臨很大的壓力。埃及就得消耗大量外匯儲備去進口糧食。所以埃及需要大量從俄烏進口糧食。如果說石油是通脹之母，那麼糧食價格就是通脹之根。糧價上漲，必然會帶動整個社會物價上升。去年埃及的通脹率也是一度達到38%的水平。

自2022年3月以來，埃及鎊兌美元匯率下跌了三分之二以上，許多主食價格的上漲速度遠遠快於整體通膨率。（ Reuters）

為了遏制高通脹，埃及自然得大幅收緊利率，這次也是加息到27.25%的利率。但是埃及加息並沒有多大效果，因為埃及經濟命脈大都掌控在外資手裏，這導致埃及缺乏對自身經濟的調控能力，僅靠貨幣政策，顯然並不能解決埃及面臨的困境。

而且過去兩年是美國聯儲局加息周期，由於投資者在其他地方尋求更高的利率，更多的熱錢逃離了埃及市場。為了應對極度外匯短缺的問題，埃及宣佈了一項計劃，再次擴大出售國有企業股份的規模。這些施行新自由主義的國家，到最後也只會想到這一招，然後賣來賣去，經濟變得更加糟糕，只是養肥了那些經濟寡頭和外資。不但中產階級被消滅，也讓民眾變得越發貧困。而民眾越發貧困，就會加劇社會動盪。

就這樣，埃及在漩渦裡越陷越深。不能去抓問題的本質，怎麼能夠解決問題呢？埃及，顯然已經自顧不暇，自然沒有餘力去摻和以巴問題。曾經的中東最具影響力的國家，曾經幾次中東戰爭中反以色列的先鋒，埃及，就這樣沉淪了。