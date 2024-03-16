港人青年初出茅廬倫敦買樓上車節省租金？倫敦那區適合怎樣的人？

疫情後的英國經濟復甦，很多公司都傾向由Work from Home轉往Work from Office，以致大批市民希望返回城市居住。面對供不應求的租務市場，倫敦的租金節節上升，這使得想要在倫敦居住並節省成本的人們開始考慮投資房產。



但倫敦這麼大，怎樣的人適合住那些地區？以下為三個不同社群挑選出最適合的地點，一起來看看倫敦哪個區域最適合您！

英國初出社會青年人

初出社會的年輕人在倫敦生活並不容易，工資有限，負擔高昂的租金壓力重重。因此，及早投資房產可能是一個更明智的選擇。

上車盤推薦：Silkstream, Hendon

Silkstream 的景觀相當優美，周圍沒有高樓遮擋，可以盡情欣賞西北倫敦一帶的公園景色。

作為初出社會者的首選，位於倫敦西北區第三區的Silkstream，價格從£422k起，由Hendon火車站前往倫敦市中心King’s Cross只需19分鐘，非常適合年輕人投資。

讓人愛上Silkstream的原因之一是其大膽且時尚的室內裝修。無印風的洗手間和翡翠綠搭配木質廚房都非常時尚。與其他Berkeley開發的物業相比，Silkstream 更具新意，無需額外升級即可擁有，客人一進入展示間就會被眼前一亮。

Silkstream的室內裝修十分時尚, 受年青人喜愛。

此外，Hendon & Colindale地區的生活配套非常便利，擁有大型購物中心Brent Cross Shopping Center和亞洲美食廣場Bang Bang，非常適合香港人居住。

亞洲美食廣場Bang Bang有不同的亞洲美食, 包括中式茶樓

如果年輕人計劃未來結婚生子，Silkstream也是一個不錯的選擇。該區位於著名的學區Barnet，擁有優質的學校網絡，其中有97%的學校被評為"優秀"和"優越"，還有多所頂尖私立學校可供選擇。

倫敦市中心Zone 1-3塔橋星級豪宅展銷會

日期：2024年3月23 - 24日（星期六 - 日）

地址：中環置地廣場公爵大廈30樓3001室

登記: https://forms.gle/1gDNNLjnQFpZKM6E9

退休人士的倫敦度假屋

許多退休夫婦的子女還在倫敦讀書，因此他們每年都會來倫敦幾個月，希望在這裡有自己的住所。

推薦物業：London Dock，Wapping

位於London Dock附近的兩所全球前50名大學，包括King's College和倫敦政治經濟學院(LSE)，對於家長來說，都希望子女可以就讀距離家更近的大學，專注於學業，減少每天花在交通上的時間。對於專業人士來說，時間就是金錢，從London Dock前往倫敦金融區只需10分鐘，這對他們來說非常方便。

St Katherine’s Dock遊艇碼頭的住客包括女皇的 Royal Row Barge, Gloriana

許多人一來到London Dock就愛上了這裡。如果你喜歡倫敦城市的風景，如倫敦塔橋、金融區或泰晤士河，那麼你一定會喜歡這裡的生活。從地鐵站步行到London Dock是一個非常愉快的經歷。沿途能看到壯麗的倫敦塔橋，穿過恬靜優雅的遊艇碼頭St Katherine’s Dock，便可抵達London Dock。

佔地6公頃的大型屋苑設施齊全，有私人會所、餐廳、咖啡廳和高級超市Waitrose。氣派就是與其他屋苑不同，舒適也寧靜。

倫敦市中心Zone 1-3塔橋星級豪宅展銷會

日期：2024年3月23 - 24日（星期六 - 日）

地址：中環置地廣場公爵大廈30樓3001室

登記: https://forms.gle/1gDNNLjnQFpZKM6E9

三代同堂大家庭

上有高堂下有妻房，不是那麼容易在倫敦找到適合所有人的地點。

三代同堂推薦：Wandsworth Mills

Wandsworth Mills 景色開陽, 高層可看到泰晤士河

Wandsworth稱得上是傳統富人區，治安良好，居民也友善，更有機會和名人成為鄰居。在倫敦18個行政區內，Wandsworth居民的收入中位數亦名列第3，十分出眾。

這一區於倫敦家長們心目中評價非常高，這區有很多優質私校及公校，全國排名頭1%的中小學都可在這裡找到。好比香港的九龍塘區，家長群都趨之若鶩的地區。

大型公園Clapham Common和Wandsworth Common

只要你來到Wandsworth就明白這區的個人魅力。這裡有優美的綠化環境，包括2個大型公園Clapham Common和Wandsworth Common，圍繞著公園有很多具有濃厚英倫風格的餐廳，咖啡店和酒吧。住在這裡閒時可以一家大小逛逛公園，喝喝咖啡。怕悶的話，其實由屋苑步行幾分鐘就有大型購物中心，裡面有超過110間商店，餐廳，超市，電影院等，絕對能滿足所有人的需求。

對香港家庭來說交通便利也非常重要，屋苑附近有Wandsworth Town火車站，只需要13分鐘就可到達市中心Waterloo，在市中心上班上學絕對不是問題。

倫敦市中心Zone 1-3塔橋星級豪宅展銷會 🎊

登記: https://forms.gle/1gDNNLjnQFpZKM6E9

3月23 - 24日(星期六 - 日) 御龍地產為你帶來2個分別位於倫敦Zone 1塔橋豪宅項目London Dock，以及北倫敦Zone 3頂級校網區項目Silkstream，還會詳細拆解各區的交通、環境、配套、價錢、租金、回報率等等，有意移居英國或投資當地物業的朋友萬勿錯過。我們誠邀到英國按揭顧問Kit及稅務顧問Kenneth作嘉賓👩‍🦰，以座談會的形式講解對英國樓宇買賣、按揭選擇等問題。

日期：2024年3月23 - 24日（星期六 - 日）

時間：上午11時至下午5時

地址：中環置地廣場公爵大廈30樓3001室

講座時間：下午2:00 - 3:00

主辦：Imperial Dragon Property Management (御龍房地產)

登記: https://forms.gle/1gDNNLjnQFpZKM6E9

倫敦 Zone 1 塔橋豪宅項目 London Dock

項目3大優勢：

- 交通便利，步行10分鐘內有3個地鐵站，包括Tower Hill，Tower Gateway和Aldgate East站

- 鄰近Bank金融城和Canary Wharf金絲雀碼頭，就業人口超過60萬

- 鄰近St Katherine's Dock遊艇碼頭和Tower Bridge塔橋，碼頭內有多間餐廳和咖啡室

🏠 價錢由：£690,000起

北倫敦 Zone 3 頂級校網區項目 Silkstream

項目3大優勢：

- 交通便利，由Hendon火車站出發19分鐘直達倫敦市中心King's Cross國王十字火車站

- 校網出眾，屋苑所屬的Barnet行政區內97%學校獲"Good"和"Outstanding"評級

- 生活便利，屋苑附近有大型華人超市龍鳳行，榮業行和Bang Bang亞洲美食廣場

🏠 價錢由：£422,000起

如果大家對英國樓宇買賣有任何問題，或想了解更多London Dock和Silkstream這2個項目就千祈唔好錯過今次Event!!!

展覽會之前可以有以下的安排，幫助你了解樓盤：

🌊 Virtual Tour 英國實地視像會議睇樓（彈性時間安排，一對一）

🌊 視像會議講解（彈性時間安排，一對一）

（資料及相片由客戶提供）