【星之谷】收樓估價急挫　銀行按揭難借足　業主尋兩大救星

樓市暢旺時，申請按揭相當簡單，只要入息夠計，又不需要格價的話，求其走入一間銀行都可以獲批按揭。惟在經濟逆周期下，今時不同往日，銀行收遮是必然，業主要懂得選擇合適的銀行，才可以順利獲批按揭，當中建期支付買樓花的買家尤其要做好準備，因為收樓時，銀行未能借足的情況有上升趨勢。



銀行計算按揭成數一向參考估價，只是以往市好時，業主只要有臨約在手，銀行便嘗試和測量師行達成共識，就算合約價和估價有出入，最終兩者都會「泊齊」。

惟隨着樓市調整，越來越多新盤難以估足價，所以預備收樓及申請按揭的買家，若然面對銀行估價不足，首先要去不同銀行查詢估價，尤其是中小型銀行，因為他們估價往往比較進取，先試試會否有一線生機。

當找到銀行提供合適的估價，並不代表事情完結，因為如果需要申請高成數按揭，除了銀行要估足價，按揭保險公司亦要估足，因為它們需要擔保高成數按揭部份。

部份中小行准客戶揀按保公司

現時市場上有兩間政府指定的按揭保險公司，分別是按證保險公司（HKMC）和昆士蘭保險（QBE）。準業主申請按揭策略很簡單——按證保險公司估價不足的話，便向昆士蘭保險扣門。

然而，雖然每間銀行都有跟按證保險公司合作，但只有少數銀行有跟昆士蘭保險合作，所以若果前者估價不足、想試後者的話，就要謹慎選擇銀行了。

而就算閣下選中一間銀行有跟兩大按揭保險公司合作，但大部分銀行都不容許客戶作出選擇，只有極少數中小型銀行容許，所以在現時市況下，這些銀行就成為樓花業主恩物，惟業主亦必須接受現實的是——在經濟逆周期下，中小型銀行利率競爭力通常不及大型銀行。

另類按保公司彈性高 助買家脫險

除了按證保險公司和昆士蘭保險，坊間其實亦有一些「私營」按揭保險公司。如果兩間官方按揭保險公司都未能估足價，可試試這些公司，通常估價比較有彈性，最高可借8成按揭，利率和銀行相若，但保費會較貴，而且需要透過指定銀行申請。

這些「私營」按揭保險公司只提供新買按揭，未必提供轉按，所以早前靠發展商「呼吸plan」上會的買家，仍然會因為估價下跌，難找到銀行轉按「甩走」發展商按揭。

買家臨近收樓未能成功申請按揭問題嚴峻，政府其實應該要正視，按揭保險公司估價亦應拆牆鬆綁，讓今年大量即將收樓的建期買家能夠以合約價上會，否則對往後樓市會帶來一定衝擊。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。



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