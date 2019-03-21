【貴絕港島】傳雅濤閣三房戶連地價980萬沽　膺港島居屋王！

樓市反彈，二手居屋也跟隨破頂，造價更逼近千萬。黃竹坑雅濤閣2座中高層H室3房，消息指於自由市場以980萬元售出，膺新港島區居屋王。

區內代理指出，雅濤閣2座中層H室，實用面積577平方呎，建築面積691平方呎，屬3房間隔，望山景，裝修殘舊，原業主於今年2月在居二市場叫價728萬元，至本月中調低至698萬元，最近連地價以980萬元易手，呎造16,984元。代理續稱，該屋苑的補價折扣率約38%，以現時估價950萬元計，估計補地價金額高達360萬元，原業主的賣樓賺幅或有所減少。

僅差85萬元 挑戰全港居屋王「富榮花園」

是次造價港島區已補價居屋王，打破對上鰂魚涌康山花園3房戶的高價記錄，該單位實用面積592平方呎，於去年11月以已補地價968萬元成交。至於全港已補價居屋王的位置，依然由旺角富榮花園3房戶所保持，該單位於去年7月以1,065萬元（已補地價）成交，實用面積592平方呎，呎造約17,890元。

據悉，上址原業主2001年以144.76萬元（未補地價）買入。另外，代理指出，目前雅濤閣3房戶放盤約8個，入場費由788萬元（未補地價）起。「雅濤閣」於2001年落成，屬私人參建居屋，共有4座大廈，毗鄰深灣遊艇會及國際學校，大部分單位坐擁深灣一帶靚海景，甚具「豪宅」氣派。