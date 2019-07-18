調查：逾70%人表示現時非置業好時機　近五成對入市不感興趣

近期新發展商推出的新盤銷情明顯有改善，反映出市民對置業需求相當強勁。不過有調查卻出現一個相當有趣的結果，原來目前並非入市時機的受訪者高達七成，並有47%的受訪者表明，對入市態度，是非常不感興趣或頗不感興趣。

花旗銀行今天公佈2019年第二季市民置業意向調查結果。2019年第二季中，認為現時屬於好或極好置業時機的受訪者比例，由2019年第一季的4%下降至2019年第二季的2%。有71% 受訪者認為現時屬於差或極差的置業時機。在年齡組別21至29歲的年輕受訪者當中，亦有逾70%認為現非置業好時機。

36%受訪者料未來12個月樓價上揚

受訪者對未來樓價走勢，則不及以往進取。在今年首季，共有42%受訪者預期未來12個月，樓價將上升，預期下跌的受訪者則有24%。可是來到2019年第二季，有28%受訪者認為樓價會在未來12個月下跌，而認為樓價在未來12個月上升的受訪者比例則有36%，反映出預期樓價上升在未來的受訪者，較一個季度減少。

那麼受訪者又是否對置業感到興趣？報告指出，有25%的受訪者表示現時對置業非常感興趣或頗感興趣，比例仍屬近年高位，可是對置業不感興趣的受訪者卻高達47%。

報告又指出在2019年第二季，在年齡組別21至29歲的年輕受訪者當中，亦有接近四分之一受訪者表示現時對置業非常感興趣或頗感興趣。