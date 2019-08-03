【財經點睛】不想變死場　美國最大商場變「醫療Shopping Mall」

網購愈來愈方便，其中一個現象就是足不出戶都可以買東西，人們減少了去商場。美國有不少商場都已經結業，全美最大的商場亦陷入危機，變身成醫療中心自救。

《CNN》報道，位於明尼阿波利斯的「Mall of America」是美國最大的商場，商場公布了一項計劃，將開計面積達到2,300平方呎的綜合醫療中心。

該中心將於11月開業，內設診所、放射室、實驗室和藥房等。

服裝店減少 診所成商場新興勢力

香港也有商場轉型為醫務中心，內有大醫務所和專科診所。而Mall of America則是與明尼蘇達大學的醫生及明尼蘇達州醫療保健系統合作，一起營運這間醫療中心。

其實商場拓展醫療業務是正在冒起的趨勢，畢竟病了還是要親自看醫生。CoStar Group房地產分析師Drew Myers表示，2017年以來，美國商場內的服裝零售店租約減少約一成，而同期診所的租約大增近60%，增長是過去5年所有行業最勁的。

醫生護士也要食飯購物 支持消費

美國的醫療保健行業規模大增，已達到35萬億美元，吸引商場引進。

這些商場業主認為，患者去看醫生或打疫苗時，會順路在商場購物。同時根據仲量聯行5月的研究報告，醫務中心有醫生、護士和技術人員，每天都會在商場內吃飯，亦可能會購物。

而有些商場鄰近商廈，為附近公司員工提供方便的就醫場所，而不需要去相對昂貴的醫院急症室。

未來或發展成健康管理中心

目前已有商場將關閉了的百貨公司改裝成醫療中心，不過就要避免放在一般店舖附近，始終診所不會帶來大量顧客。

現時商場醫療中心一般可以處理傷風冒等疾病，而仲量聯行分析，未來將會拓展保健、專業護理和慢性病管理，例如跟進糖尿病。