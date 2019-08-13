長實趙國雄：經濟面對外憂內患難測下半年樓價　對暴力事件感痛心

近日政經局勢動盪，長實集團（1113）執行董事趙國雄出席電台節目時表示，香港經濟面對外憂內患，中美貿易摩擦「時好時壞」，加上近日社會事件影響市民消費意欲，皆導致今年經濟出現下行風險，難以預測下半年樓價走勢。

他提到，旗下項目長沙灣愛海頌仍待批預售樓花同意書，料月內可獲批；港島半山波老道項目每個單位價值逾億元，認為市況差時難以推售豪宅盤。雖然不少發展商積極申請預售樓花同意書，惟現時市場氣氛差，認為新盤未必如期開售。

上周啟德商業地收到10份標書，長實亦有份入標，最終由遠東發展（0035）以約24.5億元投得。他認為結果反映發展商對香港經濟投下信心的一票，惟集團認為啟德商業氣氛一般，出價較為審慎。

集團不會邀請警方進入旗下商場執法

地建會今日再次於報章刊登聲明譴責暴力，問到長實有否受到政治壓力，趙國雄回應指，地建會一直反對任何暴力事件，認為暴力並非解決問題的最好方法，亦對近期發生的暴力事件感到痛心。他解釋，由於商會首次出聲明時未諮詢所有地產商，因此今次諮詢後按各自意願聯署。

問到旗下商場及住宅會否容許警察入內執法，趙國雄解釋，商場的處理手法要視乎地契，若地契列明屬公眾進入地區，集團無法制止任何人進入，至於住宅則要諮詢業主立案法團。不過，他強調，集團不會邀請警方，希望維持商場良好的營商環境。