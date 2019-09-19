私宅轉手獲利比率降至98%　平均賺幅回落至84.1%

私宅轉手獲利比率減至98%，為7個月最低！利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，社會運動已歷時3個月，隨著業主擴大減價幅度，對二手私宅轉手獲利比率及平均每宗賺幅均已造成顯著影響。綜合土地註冊處資料所得，2019年8月份全港1,880宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共1,842宗，佔比達98.0%，較7月的98.5%跌0.5個百分點，創下過去7個月以來的新低。

至於每宗私宅轉手的平均賺幅亦顯著回落，較7月份跌5.5個百分點，報84.1%，為連升3個月後首度回落。

九龍區表現領先大市

按物業區域劃分，九龍區表現領先大市，以逾98.5%之數成為獲利成功比率最高的分區，並較前月上升0.9個百分點；新界區亦不相伯仲，報近98.5%，惟較前月微跌；至於港島區則稍見落後，只達96.3%，按月跌2.3個百分點。按物業轉售價格分析，樓價介乎500萬至700萬元以內的中細價樓組別之獲利比率表現最好，錄得98.7%；其次則為700萬至1,000萬元以內的組別，月內獲利比率亦達98.6%。

檢視上月10個獲利登記最多的屋苑，當中9個均達到百分百獲利，而每宗平均賺幅則介乎56.3%至167.3%不等。當中以將軍澳中心錄得的每宗轉手個案平均賺幅最高，達167.3%，跑贏榜首常客嘉湖山莊的151.4%。至於上月榜內賺幅最低者是天晉，平均每宗只賺約56.3%，當中包括有SSD剛鬆綁的成交。

8月嘉湖山莊轉手平均賺幅151.4%。﹙資料圖片﹚

料二手私宅轉售獲利比率續降

陳海潮指出，受社會政治因素影響，買家表現極之審慎，越來越多業主唯有減價應對，因而導致上月無論獲利比率及每宗賺幅均見下挫。展望九月份，依目前所見社會運動非但未有平息，衝擊程度更越趨激烈，恐令本月二手私宅轉售獲利比率進一步降至97%的年初低位，而轉手平均每宗賺幅亦有機會進一步跌穿80%的水平。