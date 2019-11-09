美聯：首10個月純車位註冊量按年跌42%　為十年同期新低

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，10月份純車位註冊量558宗，較9月份222宗大幅回升約151.4%，創4個月新高，按月升幅急勁，月內有純車位拆售註冊登記個案成動力之一，加上9月份僅得200餘宗，令10月份出現「顯著」反彈。

美聯物業房地產數據及研究中心高級經理張蓓蕾指出，縱使如此，但今年純車位交投表現相對去年仍大幅減少。以今年首10個月累計，合共錄5,122宗，比起去年同期8,830宗大跌約42%，並創自09年同期後的十年新低。若與整體物業市場（包括住宅及非住宅）相比，今年首10個月整體物業註冊量錄64,195宗，較去年同期72,202宗少約11.1%。由此可見，純車位市場按年表現明顯未及大市。

100萬元或以下成交宗數顯著下跌

若將今年首10個月純車位註冊量按金額劃分，此5,122宗個案中，100萬元或以下個案按年跌幅最大，錄959宗，按年同期下跌約53.8%；逾100萬至200萬元個案錄2,046宗，按年同期亦下跌約51.8%；而逾200萬至300萬元亦跌約49.4%，錄1,027宗；惟逾300萬元個案錄1,090宗，按年倒升逾1.2倍。