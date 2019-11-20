建滔九肚項目駿嶺薈首開價　入場費2800萬元　周六開售首批23伙

建滔化工（148）旗下沙田九肚麗坪路「駿嶺薈」今日（20日）公布首張價單，涉及50伙，包括18伙分層戶及32幢洋房，其中2幢面積逾萬呎洋房，定價超過3億元。發展商同日上載銷安，本周六（23日）以先到先得形式發售23伙。

首張價單18伙分層單位，實用面積1,588至2,984平方呎，定價3,379.3萬至7,967.3萬，呎價21,280至26,700元。以最高折扣優惠17.5%計算，折實價2,787.9萬至6,573萬元，呎價17,556元至22,027.5元。

洋房方面，實用面積2,710至10,727平方呎，定價由8,495.9萬至3.36億元，呎價劃一，約31,350元。

洋房最大面積10,727呎

入場單位為1座1樓B室，實用面積1,588平方呎，定價3,379.3萬及呎價21,280元，均屬首張價單最低。

發展商提供3種付款方法，包括「100%現金」付款、「60%現金」付款及「30%現金」付款。其中，「100%現金」付款計劃最高折扣達17.5%，惟要求買家須於臨時買賣合約後，第5個工作天或之前全數支付所有樓價。

周六以先到先得形式售23伙

至於「60% 現金」付款，折扣額達12.5%，買方須於簽署臨時買賣合約後第5個工作日或之前支付55%樓價，餘下四成則於明年3月底前付清。

而「30%現金」付款計劃，買家須於簽署臨時買賣合約後第5個工作日或之前支付25%樓價，餘下七成餘額同樣於明年3月底前支付。

發展商同日上載銷售安排，本周六（23日）以先到先得形式發售23伙，包括2伙分層及21幢洋房，售樓處設於沙田石門安耀街3號匯達大廈25樓。