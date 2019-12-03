睇清西半山豪宅　遠眺維港美景　華懋「大學閣」14伙招租8.8萬起

華懋旗下西半山旭龢道42號「大學閣」率先推出首批14伙招租，租金由8.8萬至9.6萬元起，高層特色戶呎租高達100元。

華懋集團行政總裁蔡宏興表示，「大學閣」提供75伙，包括3個特色戶，首批推出14伙招租，以低層單位、3房雙套及4房雙套為主，實用面積1,600平方呎起。租金方面，單位連車位介乎8.8萬元至9.6萬元，首批呎租約50多元起，較同區低約一成；至於高層特色戶呎租高達100元。

大學閣外望海景。

蔡宏興稱，「大學閣」地理位置優越，但強調並非因為空置稅的關係而推出租務安排。他又指，本港下半年發生的社會事件影響樓市發展較慢，料樓價將回落至年初水平，但集團對香港未來發展仍具信心，相信樓市隨社會氣氛平復而穩定下來。

招租與空置稅無關

對於西九龍高鐵站商業地由新地（0016）奪得，新地亦有意邀請財團合作，蔡宏興指不便評論，但稱集團會繼續投地，對住宅及商業項目均感興趣。

華懋今日（3日）開放兩個現樓示範單位予傳媒參觀，其中16樓全層複式連天台戶，屬4房三套間隔，天台設私人泳池。項目標準單位實用面積約1,600呎，估計16樓全層複式連天台戶面積逾3,000呎。

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另外，9樓B室屬4房雙套間隔，實用面積約1,600呎。