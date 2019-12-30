陳帆：困難時刻獲會德豐借地　為社會及政府注入正能量

會德豐將向非车利機構以每幅土地1元租金形式借出合共逾50萬方呎的土地，以興建過渡性房屋。借出年期為8年，涉及多幅分別位於大埔、屯門及東涌的地皮，預料提供合共逾2,000個過渡性房屋；累計可惠及逾6,000名家庭，涉及逾2萬名人士。

運房局局長陳帆出席記者會表示，今年是回歸以來嚴峻的一年，社會不安、經濟下行及失業率上升，在這困難的時刻，獲會德豐借出土地發展社會房屋計劃，是為社會及政府注入正能量，改善基層人士的生活環境。

政府將加大房屋供應 努力覓地

他指出，政府在土地方面已做了大量工作，壓縮基建及公屋興建時間，雖情況有改善，但距離未來十年建屋目標仍有差距，因此過渡性房屋能解決現時困境。

陳帆又指，民間、商界及政府合作，可提供大量過渡性房屋，為居住於不適切居所的市民提供希望。在房屋短缺下，政府會繼續努力寸土必爭，加大房屋供應，同時努力覓地，增加長遠供應量。

稱預算需要50億元

陳帆其後補充，指出11月已公布計劃興建6,000個過渡性房屋單位，加上今次會德豐地產捐出50萬呎土地，料可建過渡性房屋單位可增至8,000個，料可達政府1萬個過渡性房屋的目標，甚至有希望超額。

他指，政府目前仍然與數個發展商就相關安排進行討論，目前政府預算50億元興建過渡性房屋，若最終數字超過預期，政府樂意支持。

他又重申，日後發展商若果收回土地，仍需向規劃署申請改劃及評估，政府有嚴謹規管。