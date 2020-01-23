【武漢肺炎】回帶沙士樓市　中原指數CCI殘見31點　淘大插兩成

內地武漢肺炎疫情繼續發酵，瑞銀指，如果香港經濟遭遇「沙士級」的疫情況，預期首季實測GDP按年勢收縮6.6%。除了經濟收縮外，大家亦關心對樓市的影響。

事實上，昨日本港確診首宗武漢肺炎個案，已令市民大為緊張，有人憂慮樓價或向下，更有北角健威花園買家臨時「甩底」。中原地產研究部最新發表報告，「回帶」2003年沙士隔離令下，九龍灣二手私樓「災情」。

九龍灣成交急挫

該部高級聯席董事黃良昇指出，2003年3月31日政府宣布將淘大花園E座整幢隔離，以致九龍灣5月份的二手住宅買賣登記明顯急跌。以中原樓市片區 （HMA）作統計框架，當時九龍灣5月份僅錄得17宗登記，較4月份38宗顯著急跌約五成半。而全港5月份二手私人住宅登記錄1,936宗，按月僅跌3%。

以中原樓市片區劃分的九龍灣，主要包括淘大花園及德福花園。4月份淘大花園及德福花園同樣錄得13宗登記，但隔離令生效期間，淘大花園成交明顯急跌，以致5月份登記跌8宗，降至5宗登記，而德福花園則錄得10宗登記。而5月下旬疫症開始有穩定跡象，德福花園交投回復正常，6月登記重上13宗，而淘大花園於6月份的登記維持5宗水平。

淘大2房單位 55萬元易手

由隔離令生效至樓市尋底成功，歷時4個月，淘大花園呎價的調整幅度顯著，平均呎價由當年最高位2,610元跌至最低2,086元，期間累跌約兩成。德福花園跌幅亦明顯，同期累跌13.8%。同期全港樓價開始止跌回穩，CCI連續4個月於31點徘徊，最高31.80點，最低31.46點，同期4個月僅累跌約2%。

翻查資料顯示，在2003年7月淘大L座低層4室單位，實用面積322呎的2房單位，以55萬元售出，實用呎價1,708元，回到80年代水平。

以中原樓市片區作分類統計，九龍區的宗數跌幅集中來自九龍灣5個片區，5月份僅錄19宗，按月急跌逾六成 （九龍灣17宗、牛池灣2宗、而坪石、彩虹及牛頭角沒有登記）。其次為黃大仙6個片區，5月份僅錄17宗，按月跌逾五成 （九龍城6宗、黃大仙5宗、慈雲山3宗、新蒲崗2宗，鑽石山1宗，以及樂富沒有登記）。

其他區分成交 按月升幅

2003年政府宣布隔離淘大花園E座居民後，全港二手私人住宅買賣登記略為減少，5月份錄1,936宗，按月跌3%。當中九龍區跌幅最顯著，5月份九龍區錄555宗，按月急跌20.6%。而其他區分均錄得按月升幅，新界東錄320宗，按月升14.7%。港島錄600宗登記，按月升4.2%。新界西錄461宗登記，按月升4.1%。