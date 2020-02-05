【零售寒冬】卓悅前銅鑼灣巨舖　夾公仔店30萬頂租　租金勁減四成

本港零售業受本地社會事件衝擊後，去年下半年市況轉差，步入2020年後更遇上新型肺炎，可謂「雪上加霜」。近期有不少名店陸續提早完結租約，亦有大型連鎖化妝店陸續縮減分店規模。

最新有代理指，連鎖化妝品店卓悅遷出銅鑼灣巨舖後，由夾公仔店承租。中原（工商舖）商舖部分區營業董事馮文聰表示，租賃個案位於銅鑼灣景隆街4號地下及1至2樓，每層面積約1,000平方呎，總樓面面積約3,000平方呎，新近以月租30萬元租出，新租客為夾公仔店。

據悉，該舖前租客為連鎖化妝品店卓悅，於去年12月遷出後一直在市場放租，叫價每月約45萬元，最終見市況欠佳，決減價33%租出。而該舖舊租金為每月約50萬元，按此計算，新租金較舊租下跌約四成。

連鎖化妝品店卓悅去年12月遷出後銅鑼灣巨舖，業主最終減租4成租出。

馮文聰稱，零售市道早前受社會運動打擊，加上近月受武漢肺炎影響，令舖位市場雪上加霜，個別行業如夾公仔店，顧客群以年輕人為主，消費力較強，成為近期支撐舖位租務市場的強大後盾。

他補充，核心區舖租金下調無疑吸引部份實力準租客目光，租金下調至吸引程度，洽租反應會更佳，預料待疫情過去，舖市租務交投會陸續回升。