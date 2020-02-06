美聯環球﹕全球樓價近十年升逾五成　看好澳洲及大馬

美聯環球推出業界首創「美聯環球樓價指數」，該行統計過去10年環球樓價，以美元計算平均升幅達55%，

美聯環球營業董事（國際房地產）周定國稱，環球樓價指數涵蓋全球14個一線城市或地區，包括香港、深圳、上海、東京、新加坡、澳洲、美加等，數據來自各地官方數字。

據美聯統計，撇除匯率，過去10年全球樓價平均上升75%，當中深圳表現最強，升幅高達2.2倍。不過經調整匯率後，東京及墨爾本的樓價在過去十年分別跌6%及13%。周定國相信，未來10年環球樓價會普遍上揚，特別睇好一線城市。

周定國指，由於全球維持貨幣量化寬鬆政策，息口低企，預計全球樓價繼續上升，該行建議購買一線城市，如澳洲及馬來西亞，選擇升幅較平穩的城市可以追落後，又可以考慮匯率處於低位的地區以賺取匯價。他建議投資者可留意澳洲的布里斯班及黃金海岸，以及馬來西亞新山。

料疫情對香港樓價有限

在談及武漢肺炎疫情影響，周定國認為疫情對香港樓價影響不大，或減少交投，他相信疫情影響屬短期，會有完結一日，內地樓市亦沒有大壓力。他又指，因應疫情影響，該行於3月或4月才會重推海外樓展銷會，每逢周末舉行。

關於海外置業資產要求會否計及港人的強積金戶口（MPF），美聯指目前英國、愛爾蘭、澳洲等地均會計入MPF戶口資產，但認為MPF戶口價值有限，未必有太大影響。