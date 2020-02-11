利嘉閣暫停獎金制　至市況正常後重推　美聯准代理申請無薪假

新型冠狀病毒感染肺炎疫情在本港社區蔓延，樓市交投減慢，網傳有地產代理行推出無薪假。

今日（11日）網上流傳一張由美聯物業主席辦公室發出的文件，向前線代理稱，可因個人或家庭需要，申請參加「前線特別無薪假計劃」，二月底前可申請放無薪假，藉此在家照顧長者及子女，主管會按需要進行調配人手工作。

美聯物業住宅部行政總裁布少明於本月初預期，2月份住宅物業成交將急跌3成，若情況持續，估計行內多達3成代理「失飯碗」。

美聯：容許員工改穿風衣恤衫等代替西裝上班

美聯之後回覆《香港01》，承認有相關政策，表示無薪假計劃以員工健康為首要考慮，非強制性，亦不設最低配額。未來將繼續因應疫情需要制定新措施，與員工攜手抗疫。

另外，公司亦已訂購逾6萬個口罩，其中約3萬個已成功抵達，明天起陸續提供予有需要的員工使用；並建議同事改以風衣、恤衫及西褲，代替西裝上班，以方便清潔，並保障自己及客戶。

網上流傳的文件顯示，美聯旗下代理可以因個人或家庭需要，申請「前線特別無薪假計劃」。（網上圖片）

另外，另一代理行利嘉閣，三月起亦會暫停獎金制直至另行通知。利嘉閣行政總裁廖偉強指，現時公司每個分區的獎金制度都有不同，在現時發展商沒有新盤推出，同時二手成交下跌下，就決定先行暫停獎金制度，並會待市況回復正常後，由公司統一制定後再推出。

廖偉強（左）表示，市況回復正常後公司會再推出獎金制度。（資料圖片）

廖偉強又指，現時生意較一月份大跌7、8成，形容情況嚴峻，但不會安排前線員工放無薪假，會以「自然流失」的方式，處理生意不達標的員工，「如果過去一年平均都唔達標，可能壓力就會比較大。」後勤員工方面，他就指，視乎個別員工自己的需要，安排放無薪假。

至於中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，公司不會推行無薪假，個別區域會增設一手及二手開單獎金，以鼓勵同事努力替客戶服務。