新地天水圍第2期「Wetland Seasons Park」699伙　最快月內開價

新地（0016）天水圍第2期「Wetland Seasons Park」即將推出應市，發展商冀月內上載樓書，並公布首張價單。

新地副董事總經理雷霆稱，項目已獲批預售樓花同意書，項目第1期銷情盛況空前，市場有不少向隅客，最快月底推售。雷霆稱，項目售樓處會做足防疫措施，包括帶口罩、量體溫、定時清潔消毒，以及限制人流，最重要讓客人及員工安心。

雷霆（左）認為，外圍市場波動對住宅的剛性需求影響不大。（歐嘉樂攝）

料減息可吸引租樓人士置業

他又指，目前樓市由一手用家主導，外圍市場波動對住宅的剛性需求影響不大，市場甚認為物業是較穩定資產。他提到，近期聯儲局減息，相信本港按揭利率維持低企，吸引租樓人士置業。雷霆認為，疫情只屬短暫，過去2個月儲存不少購買力，相信疫情降溫後樓市表現轉趨向好。

新地代理總經理胡致遠指，第2期項目分布於6幢5層高別墅、8座10層高分層住宅，涉及699伙，當中8成為標準單位，分為9種戶型。其中，一房實用面積290至420呎，佔整體單位10%；兩房由380至490呎，佔60%；三房由520至820呎。

項目第1期已開價單位已售出超過98%，套現45億元，餘貨以特色戶為主。項目明年中入伙，關鍵日期為2021年7月15日。