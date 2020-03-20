中原CCL按周升近1%　結束3周連跌　黃良昇料指數下試170點水平

撰文：許世豪
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「新冠肺炎」疫情持續，反映二手樓價的中原城市領先指數（CCL）報175.41點，按周升0.8%；其中，中小型單位CCL按周升0.88%，結束3周連跌；大型單位CCL按周升0.34%，連升2周共0.46%。
大型屋苑領先指數CCL Mass報178.03點，按周升0.96%。CCL及CCL Mass同樣終止了4周連跌。分區方面，新界西CCL_Mass最新報160.55點，創去年3月以來新低，按周跌0.48%。
其他三區指數本周錄得升幅，港島區報184.57點，按周升2.26%；九龍區報173.21點，按周升0.97%；新界東區報187.54點，按周升0.87%。
農曆新年後CCL累跌近2%
自農曆新年後5星期計，CCL累跌1.92%；CCL Mass累跌1.41%；中小型CCL累跌1.67%；大型CCL累跌3.20%。分區方面，九龍累跌2.65%，新界東累跌0.26%，新界西累跌2.40%，港島累升0.35%。
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，二手買賣增加，令樓價短暫止跌，不過肺炎疫情於全球擴散，拖累樓價持續下跌，相信CCL跌勢未止，全球經濟放緩，環球股市大幅波動，預料CCL繼續下試170點水平。
他又指，本月15日美聯儲再減息1厘，以及重啟量化寬鬆計劃，對本港樓市的影響將於4月上旬公佈的CCL才開始反映。