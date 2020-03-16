【美國減息】中原按揭料按息將跌穿2厘以下　減低市民供樓負擔

美國緊急大幅再減息1厘，並推出7,000億美元的大規模量化寬鬆計劃。中原按揭董事總經理王美鳳表示，美國聯邦基金利率於2008年金融海嘯後曾同樣降至現水平，2008年12月底至2015年12月中前皆維持聯邦基金利率於0%至0.25%水平，期內與樓按相關的1個月港元拆息跌至介乎0.07%至0.36%水平，預料美息大幅下降將進一步推低港元拆息。

她續指，雖然港元拆息受不同因素包括本地因素如季結影響、新股活動及定存競爭等，但原則上港息跟隨美息走勢，港息不應大幅高於美息，故此美息明顯回落下，料將再推低港元拆息，1個月拆息有望於季結前跌至0.5厘或以下，本地主流H按息將跌穿2厘該步降至 1.75厘或以下水平，料本港按息年內跌至介乎1.7厘至2厘低水平，本港再次進入減息周期，有助減低供樓人士的供樓負擔，減輕企業借貸開支，緩和本地疫情影響。

近日疫情對樓市影響有減低跡象，主因是去年下半年起已累積多月購買力，加上最近業主買家雙方已較面對現實，業主願有議價空間及買方願接受有限度調整，令交投由2月下半月起回升，王美鳳表示，剛過去周﹑六日新盤銷亦理想，帶動樓市氣氛有所回暖，本港按息跌勢下，減息為樓市帶來正面支持作用。

經絡：HIBOR未來或下試一厘以下水平

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明則認為，是次聯儲局不足兩周內兩度減息，重返美國聯邦基金利率2008至2015時的超低水平，因基準利率已降至接近0的水平，相信未來再次減息的機會相對較細，但不排除會再次進行更大規模的量化寬鬆。而港美息差收窄有助令資金流入香港的銀行體系，銀行結餘由美國加息前高峰4,263億元下跌至現時約541億元，有望資金回流於香港市場，並且轉入其他投資，相信長遠有利樓按市場。

根據香港銀行公會最新公布的香港銀行同業拆息（HIBOR），3月15日一個月拆息報1.14厘，繼續維持低於H按計劃的封頂息率水平約2.5厘，料是次美國兩度減息後，HIBOR未來仍有機會持續下調並下試一厘以下水平，選用H按的客戶因而繼續增加。

在現時低息環境底下，他建議，政府宜分階段放寬逆周期措施。第一，考慮放寬供款比率：現時部份供樓人士需接受三厘壓力測試基準，但在環球減息周期底下，短期內加息機會甚微，現有的壓力測試措施已不合時宜，加上三厘壓力測試令有意置業人士更難負擔，政府應考慮放寬。第二：分階段放寬按揭成數：現時樓市冰封、交投淡靜，建議政府考慮分階段放寬工商鋪及住宅按揭成數，激活市場流動性。第三，降低逆周期緩衝資本比率（CCyB）：應對近月的環球經濟環境，以加強銀行的資金流動。