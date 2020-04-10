經絡：放寬按保半年　八至九成按揭比例創逾15年新高

根據經絡按揭轉介研究部數據分析，自去年10月份特首於施政報告中宣布，為首次置業人士放寬由香港按保公司提供的按揭保險計劃的樓價上限，高成數按揭的選用比例節節上升。截至今年3月份即措施推行半年後，經絡按揭客戶選用六成以上的按揭成數比例佔整體申請接近四成，比放寬按保前即2019年9月份的18%，大幅增加兩成，並創下逾5年的新高。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，選用高成數按揭的比例仍有上升的趨勢。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，在放寬按保前，選用六成以上按揭成數一直維持於接近兩成的水平，但至去年10月份新措施推出，該月選用高成數按揭的比例一度抽升近一成至27%，3月份更升至近四成水平，反映首置客對高成數按揭的需求殷切。

以高成數按揭細分，選用八至九成按揭成數比例表現突出，3月份最多人選用八至九成的按揭成數，佔整體18%，連升七個月，創下自2004年7月逾15年的新高。

曹德明認為，受新冠肺災疫情及環球經濟因素影響，本港的樓市交投表現萎縮，但選用高成數按揭的比例仍有上升的趨勢，相信部份原因除了是納入高成數按揭的樓價上限增至最高1,000萬元外，近月一手物業定價克制，二手物業叫價亦普遍回落，反映剛性需求用家主導，令使用高成數按揭的單位比例增加。