英皇國際半山捌號首推30伙　入場費折實488萬元

本港一手住宅物業交投轉趨活躍，促使發展更積極推出新盤應市。英皇國際（0163）中環半山酒店式住宅項目「半山捌號」今日開價，入場費500萬元有找。

項目首推30伙，包括開放式及1房單位。當中，開放式單位實用面積為181呎，價單定價520萬元，平均呎價約28,729元。如買家選擇即供付款，可獲6%折扣優惠。折實呎價約27,006元起，折實488.8萬元起。

英皇國際執行董事張炳強稱，今次推出的單位實屬「中環半山驚喜價」。同時會於今日3時起開放示範單位及收票，會視乎市場情況決定何時再加推單位。

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首批單位預留10%水位

被問到，新樓盤開價是否過低，張炳強認為開價不算低，首批單位可以吸引投資者及用家，有助帶起市場。與市價相比，是次預留約10%水位。

他又認為，香港樓價不會過於悲觀，因息口低加上市民對不動產的支持仍持續，料未來下半年樓價走勢將平穩發展。

料租金回報約3厘

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，港島區500萬元以下的住宅項目少見，他稱，本月交投旺盛，一手成交已達1,100伙，料本月一手成交可達2,000宗。

美聯物業行政總裁布少明料，是次住宅項目受到投資者及用家歡迎，相信是因為地段方便。落成後呎租料可達約80至90元，可享3厘租金回報；又指出近日樓市暢旺，一二手成投增加，預料樓市將會平穩。