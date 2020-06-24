三姊妹皆港大畢業　90後長女牽頭「九球」買樓　媽媽：總算捱完！

香港地少人多，居住環境焗促，今次上車主角Apple ﹙化名﹚有兩個妹妹與和一位弟弟，一家六口一直居於天水圍的兩房居屋。

Apple是一名「90後」，早已「出身」，擁有一份穩定收入的工作，於是與做醫生的二妹決定夾份首期買樓，豪花逾900萬元買入新地（0016）錦田Park YOHO Napoli的兩房連儲物室單位，方便一家人可以兩邊走。單位近日收樓，Apple的媽媽安慰道︰「總算捱完喇！」

業主Apple一家六口，其中她與妹妹夾份買樓，支付大部分首期。（余俊亮攝）

「90後」的業主Apple，是四姊弟的「大家姐」，與父母一家六口一直居於天水圍的居屋屋苑。「間屋大概500多呎，6個人住，都算有房瞓嘅！」Apple笑言。她現時從事文職工作，可謂「薪高糧準」，「上車」雖然是開心事，但她不願公開工作性質，「唔講做咩啦，一講怕畀同事知道啊！」。

Apple今次成功上車，除了靠自己的儲蓄外，還有任職醫生的妹妹幫手夾首期，只是心儀的單位超出預算，最終爸爸決定「出手」，預算之外的由他負責，合共付兩成首期大約200萬元「上車」！

Wetland向隅客 對Park YOHO一見鍾情

「本身我係去睇Wetland Seasons Park第1期，可惜賣樓嗰日抽唔到籤，代理就帶咗我上嚟（Park YOHO Napoli）。」Apple形容當日抵達單位後，便十分喜歡項目周邊環境，以及單位的間隔。「當時睇緊樓下對落兩層個單位，代理話上面兩層仲未賣，於是我就話咁我買啦！」

只不過，Apple心儀的Park YOHO Napoli的中層A單位，實用面積581呎，折實後仍要900多萬元。「一開始Budget係800萬以下，呢個單位貴過預算。」可幸的是，由於Apple的爸爸亦較為喜歡Park YOHO，鍾情屋苑環境清幽，於是決定資助女兒「Budget」以外的首期。「我同妹妹夾大份，爸爸資助小部分，首期大概200萬元。」Apple補充道。

「睇啱就唔等」 不會投資所以買樓

雖然買了新屋，不過Apple坦言沒有指明哪位家人搬過來，旨在比以前多個空間，「無話邊個搬嚟嘅，爸爸媽媽得閒咪過嚟住下，無所謂。（舊居會唔會賣咗去？）唔會啦，天水圍個邊都好方便！」

尚未結婚的Apple坦言，買樓並非因為考慮到日後結婚用，只是因為自己不會投資，眼見樓價只升不跌，決定買樓當作儲蓄，「等唔到樓市跌，睇啱就唔等啦！」日後將由她一人負責供樓，月供大約2.6萬至2.7萬元，佔月入約一半。

開始供樓，Apple仍希望日後可以一年去3至4次旅行，「我平時無乜使費，班Friend每個月都去旅行！」今次置業Apple能夠有爸爸和妹妹資助，記者問到如果弟弟妹妹日後需要置業，大家姐又會否幫手，她便笑言「細佬妹都好叻，自己可以搞得掂啦！」

育兒成功之道：唔使羨慕人，要人羨慕你

Apple三姊妹都是香港大學畢業，二妹醫科畢業，現時任職醫生，於港大修讀醫療專科的三妹今年剛畢業，而年紀最小的弟弟才中學畢業。能夠將三位女兒送上亞洲頂級學府，記者好奇請教了業主媽媽的育兒之道。

「無秘訣！自己教架咋，佢哋細個時我會催谷，但從來唔使補習。」業主媽媽表示以前「餐搵餐食餐餐清」，即使幾位女兒都有英國的大學錄取，但因為沒有資源送她們出國讀書，同時深明香港大學亦是本地首屈一指的學府，故此讓她們留港升學。

業主媽媽更向記者分享到，「我以前會同佢哋講，將來讀好書，唔使羨慕人，要令人羨慕你！」如今大女兒事業有成，能夠置業，Apple的媽媽安慰道︰「總算捱完喇！」。