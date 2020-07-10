中銀提升「按揭專家」App　新增多款按揭計算工具

中國銀行（香港）提升「按揭專家」手機應用程式，新增多款配合不同置業人士需要的按揭計算工具，方便客戶制訂置業開支預算。中銀香港個人數字金融產品部副總經理（貸款）陳碧蓮表示，客戶對線上按揭服務需求殷切，今年上半年，該行客戶透過「按揭專家」手機應用程式遞交按揭申請的數量，比去年下半年升45%。

「按揭專家」為一站式手機應用程式，全面結合置業規劃及線上按揭服務，由物業估價、置業預算計算、上載申請按揭文件，以至查詢批核結果等，全程可經手機辦理。

該手機應用程式按不同置業人士的需要，新設首次置業、轉按/加按及「買多層」等多款預算計算工具，協助客戶制訂置業開支預算及進行負擔能力評估。程式除提供即時估價服務，亦設有預設估價到價提示服務，客戶可將多個心儀的物業設定為心水樓盤，當到達預設目標價時，將收到有關通知。由即日起至九月底，客戶凡透過該程式或網頁成功申請按揭貸款，可享特優按揭利率、現金回贈及額外500元電子禮券的迎新禮遇。

陳指，為擴大服務覆蓋範圍，該銀行與各大地產發展商、地產代理及按揭轉介公司合作，利用開放應用程式介面（Open API），讓客戶於該行合作夥伴的手機或網上平台搜尋樓盤或按揭資訊時，即時取得由中銀香港提供的物業估價及進行按揭申請。