仲量聯行曾煥平：如非QE樓價恐現97年大跌　全年續看淡

仲量聯行發表上半年回顧及下半年展望，該行預期今年全年中小型樓價將下跌5%至10%，而舖位租金則大幅下調35%至40%。

香港主席兼資本市場主管曾煥平指，上半年住宅樓價有輕量回升，由於有不少人在第一季或去年底，因為疫情沒有買樓，導致積壓了需求，當第二季疫情受控便釋放需求。該行統計，上半年中小型單位按年升2%，主要由第二季帶動，加上發展商集中在第二季重新推盤，推動樓價走上。

該行認為，由於全球央行進行量化寬鬆，低息環境支持中小型住宅市場，並料量寬會持續，為市場帶來信心。可是疫情發展未明，加上香港的政治事件未曾停下來，不明朗因素揮之不去，而且中國與西方國家的緊張關係，對各行各業帶來影響。

曾煥平料全年豪宅樓價最多跌2成。（資料圖片）

料豪宅最多跌15%

曾煥平提到，如果香港失業率進一步上升，將會對樓價帶來下行壓力。該行預期，今年全年樓價將會回調，中小型單位會錄得5%至10%跌幅，較去年預測的10%至20%有所收窄，而豪宅價格則會下調10%至15%。

被問及香港樓價不會難大跌時，曾煥平坦言「千祈唔好咁諗」，縱使上半年樓價錄得2%升幅，與疫情稍有受控，積壓的需求在第二季釋放等因素帶動，但始終樓價走勢是視乎本地經濟，例如就業率、企業盈利等。他更指，如非各國上半年的量寬政策，恐本港樓價會出現1997年大跌30%至40%的情況，籲市民不宜過於樂觀。

鮑雅歷指出，上半年中環寫字樓吸納量倒退50萬平方呎。（資料圖片）

街舖租金或跌4成

甲級寫字樓方面，商業部主管鮑雅歷稱，由於企業對物業的需求延後，今年上半年中環的寫字樓吸納量倒退50萬平方呎，全港減少近150萬平方呎。而今年第二季整體寫字樓空置率攀升至7.6%，至2009年以來的新高。該行預期今年下半年租金繼續向下，需求持續衰弱，即使新供應有限，但預期空置率繼續上升，相信今年全年寫字樓租金將下跌20%至25%。

商舖部主管唐偉樂表示，由去年的社會事件爆發後，訪港旅客數目下降。今年疫情令情況更嚴重，零售版塊已經步入嚴峻的情況，主要旅遊區的舖租嚴重受壓，其中尖沙咀區在半年內下跌30%。他認為，仍然看不到任何誘因讓整體租金下行壓力減低，相信在疫情之下，零售需求減少，舖租全年跌35%至40%，商場租金則下調25%至30%。

對於新一波限聚令實施後，他留意到業界取態趨向更保守，建議業界多加參考香港以外的地方，例如飲食業如何做好外賣生意，零售商要做好客戶體驗、改善線上平台等。