示位直擊｜SILVERSANDS首批50伙　折實均價近2萬　一房戶586萬起

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-01-22 18:21

信置（0083）旗下馬鞍山耀沙路8號SILVERSANDS 銷售進入直路，今日（22日）開放一個連裝修示範單位予傳媒參觀。此外，發展商在下午5時半時左右上載首張價單，涉50伙佔全盤160伙的31%，戶型包括一房及兩房戶，面積由304至510平方呎，價單售價由719.4萬至1,276萬元，呎價23,176元至25,524元。折實售價由586.31萬至1,039.94萬元，呎價由18,889元至20,802元，折實平均呎價19,888元，屬馬鞍山白石區的新盤首批單位開價最貴。發展商表示，價錢是「健康開心價」。

13個單位在600萬以下

是次價單的戶型包括20伙一房戶及30伙兩房戶。以最高折扣18.5%計，當中有13個單位的折實售價在600萬以下，另有46個單位在1,000萬以下。一房入場單位為5A座1樓F室，實用面積306平方呎，價單定價719.4萬元，折實售價586.31萬元，折實呎價19,160元。

售價最高的單位為5B座8樓C室，實用面積510平方呎，價單定價1,276萬元，折實售價1,039.94萬元，折實呎價20,391元。

田兆源（左）表示，示範單位的安排將於稍後公佈。（資料圖片）

信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，項目涉160伙，當中126伙為標準單位，另有34伙特色戶，料特色戶將以招標形式推售。項目示範單位的安排將於稍後公佈。對於樓市走勢，他指近期不少新盤推售好，相信市場有需求。

較峻源首批貴24%

參考同區的新盤，於2019年9月中信泰富推出的峻源，首批50伙折實均價15,999元，SILVERSANDS較之貴24%；而由碧桂園（2007）牽頭發展的泓碧，於2018年首批單位的折實均價16,497元，SILVERSANDS較之貴20.6%；若與新地（0016）2018年推出的雲海，首批折實均價16,988元，SILVERSANDS較之貴17%。

至於二手方面，據中原地產數字，2017年入伙的薈朗，1月份平均成交呎價約18,428元；2009年入伙的銀湖．天峰，平均成交呎價則約15,398；新港城及馬鞍山中心分別為16,719及16,448元。

2017年以13.83億投得馬鞍山白石住宅地

項目位於耀沙路8號，信置在2017年以13.83億元投得馬鞍山白石住宅地，每平方呎樓面地價約11,587元。

而發展商今日開放予傳媒的連裝修示範單位，以2座3樓A室作為藍本，面積1,111平方呎，屬三房間隔。

ONE SOHO 及GRAND VICTORIA料今年首季登場

至於集團旗下兩盤也有機會在今年首季推出，分別是與莊士機構（0367）及市建局合作發展的山東街項目ONE SOHO，涉322伙。至於與嘉華（0173）等多個發展商合作發展的長沙灣荔盈街GRAND VICTORIA，涉及524伙。

旗下逸瓏灣8正申請入伙紙，預料今年6月底入伙；觀塘凱滙第一及第二期已取得入伙紙，項目暫沽8成多單位，尚餘300多伙。

↓SILVERSANDS示範單位↓