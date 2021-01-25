中原施永青：目前移民情況對樓市影響有限　料今年樓價升15%

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中原集團今日舉行2021年樓市展望記者會，創辦人施永青分享其對樓市的看法。對於近月移民數字上升，施永青認為，今天情況有別於80年代移民潮，目前移民的人年紀較輕，擁有的物業數量相對有限，對樓市影響亦有限。

他又認為，年輕人移民「見下世面」是好事，但見完世面後，或會發現香港有很多可以珍惜的事物，相信不少人會回流香港。

施永青：預測樓價升15%不算進取

對於樓價走勢，施永青認為，在政府各項遏抑樓市的政策下，包括辣招及新按保政策等，加上疫情、失業率上升、社會運動、移民等因素，均對樓價構成壓力，他認為，今年樓價走勢仍要視乎上述因素的表現，若然疫苗普及，疫情好轉，經濟活動恢復，料全年樓價將上升約15%，更指此預測不算太進取。

施永青認為，若然疫苗普及，疫情好轉，經濟活動恢復，料全年樓價將上升約15%。旁為施俊嶸。

對於早前把旗下業務交棒予兒子，施永青指，年輕一代對於新事物的適應能力強，敏感度較高，故希望年輕一代上場，並認為兒子目前選擇的業務方向正確。

施俊嶸：港去年佣金收入38.5億

至於其兒子、中原行政總裁施俊嶸表示，全球量寬下，貨幣貶值速度快，預期房地產市場會續受追捧，樓價會升但幅度不會太大，估今年全年樓價升約5%。

他又指，集團去年佣金收入達160億元，香港區佔38.5億元。他認為，疫情緩和後，樓市交投回升，期望今年營業額將回升至56億港元，即按年大增45%。

中原地產去年佣金收入達160億元，香港區佔38.5億元。（張嘉敏攝）

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