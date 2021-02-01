K11及新世界旗下項目奪MIPIM四大獎

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-02-01 22:50

K11集團宣布，K11 MUSEA、K11 ATELIER King’s Road和新世界發展﹙0017﹚旗下的Victoria Dockside，於「MIPIM Asia Awards 2020」中奪得4項大獎。該獎有「亞太區房地產奧斯卡」之稱。

當中，K11 MUSEA榮獲「最佳零售發展項目金獎」，K11 ATELIER King’s Road獲得兩個獎項，包括「最佳綠色項目金獎」及「最佳辦公室項目銀獎」。而Victoria Dockside則獲得「最佳綜合型發展項目銀獎」。

K11集團創辦人鄭志剛表示，很高興看到集團旗下的標誌性項目獲得享負盛名的國際獎項認可，這是對項目的莫大肯定，亦成為繼續策劃獨特、創新及富啓發性的項目與體驗，為顧客、租戶，以致社會創造共享價值的一大動力。他續指，可持續發展將引領房地產行業的未來，而新世界及K11定必一直帶領綠色建築及設計的發展，達至新世界2030可持續發展願景設下的目標，將碳排放強度減少50%。

自2007年起，MIPIM Asia Awards表揚整個亞太區最卓越及創新的房地產項目。在110個來自十多個國家及地區的參選項目中，K11及新世界發展合共奪得四項大獎，亦是獲獎最多的項目團隊。