美聯：純車位註冊量超越1300宗　較去年同期增六成

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-02-15 10:30

自去年11月政府就非住宅物業「撤辣」後，車位交投轉旺。踏入2021年至今不足兩個月內，純車位註冊量已超越1,300宗。

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，本年迄今（截至2月10日）純車位註冊量共錄1,337宗，較去年首兩個月的845宗，上升約58.2%。若以每年首兩個月作比較，今年數字已創下近三年以來最高。

造價100萬至200萬元成交急增

美聯物業房地產數據及研究中心高級經理張蓓蕾指出，若以金額劃分，本年截至2月10日，各類銀碼的純車位註冊量中，逾100萬至200萬元個案錄最多，達600宗，比去年首兩個月高出約132.6%。參考「撤辣」後造價200萬元以下的車位，所涉印花稅僅需100元。

車位入場門檻低，吸引不少投資新手入市。（資料圖片）

至於逾200萬至300萬元宗數緊隨其後，暫錄466宗，較去年首兩個月亦高出約67%；至於錄233宗的100萬元或以下個案，亦升約59.6%；反觀逾300萬元的車位交投表現遜色，年內暫錄38宗，較去年首兩個月低約76.5%。

若以項目劃分，期內純車位註冊量最多的項目為大埔天鑽，其次為將軍澳晉海，元朗山水盈及屯門上源。