【亞洲獨家發售】全球極稀少「可擁有」的海上永久業權住宅資產

在全球資產重新洗牌、都市空間日漸飽和的時代,傳統房地產的邊界正被重新定義。The Navigator Residence at Sea──一艘奢華住宅型郵輪,正為新世代的高資產階層開啟一種前所未有的資產形式:永久擁有、可移動、免稅、全球航行的海上家園。



這不是一場旅行,而是一場生活方式與資產思維的革命。

The Navigator Residence at Sea並非傳統意義上的郵輪旅行,而是一項全新房地產類別(Sea-Based Residential Asset)。每一間公寓都是永久產權,擁有者不僅可入住,也可委託平台出租、進行身份規劃或全球資產配置。整艘郵輪僅設約 210 個單位,並註冊於巴哈馬,享有如下稅務優勢*:

• 免資產增值稅*(CGT)

• 免遺產稅與房產稅*

• 租金收入免稅*(如出租)

The Navigator Residence at Sea by Crescent Seas郵輪外觀。