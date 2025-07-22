【亞洲獨家發售】全球極稀少「可擁有」的海上永久業權住宅資產

在全球資產重新洗牌、都市空間日漸飽和的時代，傳統房地產的邊界正被重新定義。The Navigator Residence at Sea──一艘奢華住宅型郵輪，正為新世代的高資產階層開啟一種前所未有的資產形式：永久擁有、可移動、免稅、全球航行的海上家園。



這不是一場旅行，而是一場生活方式與資產思維的革命。

一艘住宅型郵輪，不只是海上度假

The Navigator Residence at Sea並非傳統意義上的郵輪旅行，而是一項全新房地產類別（Sea-Based Residential Asset）。每一間公寓都是永久產權，擁有者不僅可入住，也可委託平台出租、進行身份規劃或全球資產配置。整艘郵輪僅設約 210 個單位，並註冊於巴哈馬，享有如下稅務優勢*：

• 免資產增值稅*（CGT）

• 免遺產稅與房產稅*

• 租金收入免稅*（如出租）

The Navigator Residence at Sea by Crescent Seas郵輪外觀。

全球巡航．每個月一個新城市

The Navigator Residence at Sea 將於兩年內巡訪超過 140 個城市，每個城市停留 2 至 4 日，真正做到「深度文化體驗」而非走馬看花。它是結合了住宅、度假、投資、社交與探索的海上城市。從地中海陽光到南美熱情，從東亞港口到北歐極光，您不用打包行李，每個新早晨都是一座新的城市。

全球巡航不同城市，帶來非一般深度文化體驗。

為什麼它是資產，不只是奢侈品？

在 Crescent Seas 與業界頂尖營運商 Apollo Group 的管理下，住戶可選擇將房產加入官方短租平台，進行包船或個人租賃營收。根據市場推算：

• 年化毛租金回報可達 31–52%*（US$43,000–258,000/月）

• 淨收益約 15%*（已扣除管理費與船務開支）

• 平台包租，無需自行管理

相比於傳統地產，The Navigator Residence at Sea 具備更高的資本效率與全球流動性，是理想的實體資產配置與退休方案選擇。

身份＋生活＋資產三合一

購買 The Navigator Residence at Sea 單位的住戶可選擇搭配申請聖露西亞公民身份，涵蓋全家人（無人數上限）：

• 免簽 148 國（包括英國、歐盟、香港、新加坡）

• 處理期僅約 6 個月，無需實際居住

• 享有稅務透明與合法資產保護制度

• 特別適合正在尋求第二身份、子女教育規劃與資產分流的亞洲家族

一個真正屬於海洋與你的私人居所。

一線生活・極致細節

每位住戶皆享有超越五星級的個人化管家服務與海上生活體驗：

• 米其林級餐廳與主廚定制菜單

• 健康中心、藝術館、Sky Lounge 私人會所

• 本地深度活動（如港口地接、私人導覽、品酒晚宴）

• 零現金消費模式

• 支援行動不便與服務犬登船

船上Loft套房臥室融合歐洲橡木質感與天窗灑落的自然光。

背後的實力｜Crescent Seas × Crescent Heights

The Navigator Residence at Sea 由海上住宅創新品牌 Crescent Seas 所打造，背後的母公司 Crescent Heights 是美國頂尖地產開發商之一，擁有逾五十年歷史，曾於紐約、洛杉磯及邁阿密等核心城市打造地標級豪宅項目。此計劃由 Crescent Seas 主席兼 Crescent Heights 管理合夥人 Russell W. Galbut 親自領軍——他亦是前 Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) 董事長，憑藉在郵輪與房地產界的深厚經驗，為海上住宅資產建立國際級運營標準與法律保障機制，重新定義未來式的浮動式資產。

亞洲獨家發售・全球同步交付

The Navigator Residence at Sea 現於亞洲市場首次公開發售，由 Asia Bankers Club 亞洲獨家代理，接受來自全球買家預約。您無需前往歐洲或中東，即可在預約專人洽談、配置方案、資產規劃與身份顧問。

預約諮詢｜讓實體資產成為您全球財富佈局的起點

Asia Bankers Club - 您的實體資產私人財富管理

無論您是首次探索海外房地產，抑或正在尋找可靠的資產配置顧問，Asia Bankers Club 為您提供一站式的私人財富管理體驗。從杜拜、曼谷、倫敦到香港，我們的團隊為高資產人士（HNWIs）精選具備潛力的實體資產機會，並提供本地化支援與專屬投資活動邀請。

投資講座現已開放報名｜邀請您參加《The Navigator Residence at Sea 私人預覽發佈會》｜2025年7月27日・亞洲首發・席位有限

立即預留專屬席位：

地點: 香港富麗敦海洋公園酒店

時間： 下午2時（廣東話）及 下午4時（英語）| 2025 年 7 月 27 日（星期日）

RSVP 登記 : https://wa.link/c9k84e

更多詳情 : https://bit.ly/4eW6KKj

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預計之每年平均租金回報，不保證可獲此回報。價格及時間僅供參考以及圖片，受條款及細則約束。Asia Bankers Club 及其銷售人員不保證此內容是絕對準確、正確，以及完整，而且沒有任何一方有義務或對此內容需要負上任何責任。這些產品的銷售是受到限制，包括：合約內容、更正錯誤、遺漏、之前的銷售、條款及售價的改變、以及於市場中徹出，而不作事前通知。以上所提供的資訊只可作參考之用，不會構成全部，以及合約中的任何部份及細節。Asia Bankers Club 及其代表僅與香港境外物業銷售有關，根據《香港地產代理條例》（香港法例第511章），毋須領有牌照，亦無權於香港領取牌照。

（資料及相片由客戶提供）