澳門東方明珠區新盤　推兩年4%租金回贈　兼無憂託管物業搶港客

全球政經局勢持續波動，資產配置的「穩定性」與「管理便捷性」成為香港精明投資者的兩大核心考量。由澳門豪宅發展商三友開發的尊尚住宅項目「君寓」（The Residencia Suites）昨天（10月27日）正式啟動銷售計劃，發展商三友發展有限公司副總裁王曉麗表示，項目不僅地段優越，位處澳門皇冠假日酒店上蓋，坐擁無遮擋海景，更破格結合澳門唯一「物業託管服務」，配合首兩年租金回贈，解決跨區打理物業煩惱，讓投資者「翹起雙手」創造被動收入。



澳門唯一提供「物業託管服務」的住宅項目「君寓」正式開售，並設有現樓示範單位。

尊尚生活地段 無縫接駁香港與國際

剛開售的「君寓」屬服務式住宅，位於君悅灣第七座18至39樓、五星級澳門皇冠假日酒店上蓋，座落澳門半島東方明珠區核心地段，是距離港珠澳大橋澳門口岸最近的私人住宅區。王曉麗稱，由入境大樓前往物業只需4分鐘車程，前往澳門國際機場、氹仔客運碼頭、新馬路、大三巴及路氹金光大道等地亦僅需15至18分鐘。物業提供三個座向的單位，全部坐擁海景，開售戶型包括開放式、一房及兩房單位，建築面積介乎537至1,465平方呎，此次開售價格由3,849,800至11,283,300港元，建築面積淨呎價為5,639至7,399港元，現正開放現樓示範單位。

三友市場及業務發展部總經理張志鋒表示， 君寓設有開放式、 一房及兩房單位，切合不同住客需要。

酒店級無憂託管 一條龍放租服務

「君寓」最大特色是採用酒店規格營運，室內設計由酒店設計事務所Bilkey Llinas Design操刀，還有國際著名燈光設計師關永權負責燈光設計，並由澳門皇冠假日酒店管理團隊提供各式服務和管理，包括24小時禮賓、全天候餐飲、專業家政與乾洗服務、交通接送及商務支援等。

君悅灣的會所設施會所設有偌大的兒童遊樂空間。

君悅灣的會所設施，包括大型健身中心、圖書館、卡啦OK房及多用途活動空間。

王曉麗表示，「君寓」是澳門唯一提供「物業託管服務」的住宅項目，買家不用在租務與物業管理環節上費神。「物業同時享有自住和租賃功能，業主可隨時享用五星級酒店式生活，同時擁有穩定租金回報，非常適合經常往返中港澳的高淨值人士。」她續稱，而且由於「君寓」並非以澳門皇冠假日酒店名義出租，管理費相比澳門「酒店房」類型單位低近一倍，卻可擁有酒店級管理，優勢明顯。

君寓設有專屬獨立電梯大堂和升降機，用上大理石瓷磚與意大利仿雲石牆飾，奢華氣派不輸五星酒店。

發展商三友發展有限公司副總裁王曉麗指君寓以服務式住宅營運，擁有五星級酒店的服務水準，管理費較「酒店房」類型單位便宜。

把握低水與政策紅利 港資入市黃金時機

王曉麗表示，隨著港珠澳大橋開通，大灣區融合發展加速，不少港人近年都打算投資大灣區物業。「君寓」除坐擁港珠澳大橋出口，2029年輕軌東線項目通車後，步行20米即可乘坐輕軌輕鬆前往關閘、路氹及蓮花口岸等地，加上即將在2027年落成的600米東北大馬路空中走廊連接周邊街道和輕軌車站，交通更便捷，升值潛力優厚。

「君寓」選擇在香港及華南地區進行首輪開售，發展商有信心能吸引不少香港買家入場。「相比大灣區其他城市，澳門稅率較低，政策及法律體系亦較接近香港，港人購買時肯定更有信心。」三友市場及業務發展部總經理張志鋒又指，澳門房地產對香港人一直具吸引力，「現時香港樓市已觸底回升，澳門樓市反應一般會滯後三至六個月，相信香港買家會看準時機入市。」

單位裝修以溫潤木質為主調，地面鋪設實木複合地板和地毯，配搭雲石圓桌和米色布藝餐椅與梳化，高貴大方。

睡房同樣以深木色為主調，寬闊鋪設高級天然雲石，玻璃窗則採用比利時節能中空鍍膜玻璃，兼具時尚與節能優點。

即買即放租 首兩年享4%租金回贈

「君寓」首張價單共提供23伙，涵蓋「珍珠區」、「鑽石區」及「黃金區」戶型，包括15個開放式單位、4個一房單位及4個兩房單位，位於21至29樓層。首輪銷售亦同時限時 VIP 尊享優惠，鑽石區及珍珠區單位可享98折、黃金區單位則享95折，發展商提供首兩年更可按合約價獲4%租金回贈、每年20晚同戶型單位住宿禮券，以及豁免物業管理費。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示：「購買黃金區單位享有95折優惠，首10名買家更可獲合約價10%回贈，相信會吸引較多買家選購。」

他又指出：「『君寓』屬住宅項目，沒有購房限制及外地人購房稅項，稅制和按揭借款貸款價值比與本地人購買住宅無異。」「物業託管服務」亦擁有清晰的服務收費協議，合約期後買家亦可選擇自行放租，靈活性充足。他相信隨著澳門經濟及旅遊業回暖、樓市政策放寬及輕軌東線帶動交通升級，加上罕見的「自住＋租賃投資」雙重定位，令「君寓」具備長線升值潛力，並為投資者帶來穩定可觀的商旅住客租金回報。