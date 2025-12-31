元朗朗天峰特高樓底夠靈活 做工優秀獲評95分

由嘉里建設（0683）發展的元朗住宅項目朗天峰(HAVA)，近月陸續開始收樓。記者偕同香港公正行技術總監及資深認證驗樓師賴達明（明哥）前往驗收2座一個高層A單位，實用面積398平方呎，屬兩房單位。明哥仔細驗收後，發現單位做工優秀，僅有輕微瑕疵，單位總評分達95分。

朗天峰坐落元朗十八鄉路，共兩座物業，合共提供594伙，戶型由一房至三房不等，實用面積介乎245至851平方呎，另設平台特色戶和頂層天台特色單位。

經詳細檢驗後，明哥坦言今次單位大部分工種都取得滿分，天花及牆身無空鼓批盪，全屋亦無滲漏問題，僅發現數個輕微瑕疵，包括廳房少量污漬及浴室洗手盆漏了掃口粉等，簡單執修便可處理。

朗天峰坐落元朗十八鄉路，靜中帶旺。

樓盤綠化空間充裕。

3.5米特高樓底海量收納廚櫃

現時住宅單位都有向高空發展的趨勢，今次驗收的單位樓底更高達3.5米，甫踏入大門，立即可以看到玄關上方設有一個天花燈槽，進一步提升室內空間層次感，並營造出輕奢風。

客飯廳長約5.5米，闊約2.4米，在特高樓底配托下，更顯寬敞實用，雖然是開放式廚房格局，但發展商盡用高樓底優勢，提供多個廚櫃，收納量非常充裕。

明哥說特高樓底提高單位的靈活度，業主輕易打造出雙層空間，上層可以是睡床，下層是書枱和衣櫃等不同組合，業主更能有彈性和靈活地組裝家具，迎合不同階段的需要。

單位樓底高度大約3.5米，天花燈槽別具特色。

特高廚櫃收納空間充足。

智能制冷機慳位又慳電

明哥留意到單位雖然只有一台放置於露台的制冷機，但卻足以供應客廳和兩間睡房共三部冷氣機使用。共用一部制冷機，不但可以節省電力，亦因為減少了室外機佔用的空間，所以兩間睡房的視野更見開揚。今次驗收的單位，面向元朗巿中心景致，而主人房更能遠望深圳巿景。

露台的制冷機設有一個維修門欄，明哥大讚這扇門設計貼心，打開時毋須任何工具，且能180度大幅度打開，維修時更方便，是加分位。

單位視野開闊，露台可飽覽元朗巿景。

制冷機的維修門可完全打開，獲明哥大讚。

雙層中空玻璃窗隔音又保暖

全屋的玻璃門和窗均採用雙層中空設計，具備良好隔音和隔熱功能，屋內冬暖夏涼，提高舒適度。明哥亦留意到露台的趟門，特設一個凹槽的把手，方便趟開大門，可見發展商設計時盡顯心思。客飯廳和睡房均採用木紋地磚，不但美觀，亦防潮和耐用，業主打理更輕鬆。

至於浴室則設有墨綠色的特色牆，美觀時尚，加上設有特高的雙鏡櫃，收納空間充足，櫃底的凹槽可穩藏電線，減低電線被櫃門壓扁而造成的耗損，提高電器的耐用性，設計十分窩心。

從主人房的特大窗戶外望，可享無遮擋巿區景致。

單位採用雙層中空玻璃窗，有助隔音和隔熱。

浴室設有雙鏡櫃，收納量大增，而橢圓形的鏡櫃高貴大方，且用料厚實。

明哥大讚單位做工佳，天花及牆身無空鼓批盪，全屋無滲漏問題，整體非常理想。

會所連園林近7萬平方呎設施多元化

會所Club HAVA由著名團隊 ARK Associates Limited 設計，會所連同園林面積接近 7 萬平方呎設施多元化，分布在地下和一樓，合共提供逾 25 項設施，並設有多個主題區。當中「活力躍動區」包括最長約25 米園林式游泳池、24 小時全天候的健身樂園、瑜伽樂及約 400 米緩跑徑，讓住客鍛鍊身心。「歡聚派對區」設有與戶外空間連成一氣的池畔宴會廳、歡聚派對室、視聽娛樂室，以及燒烤樂園等，讓住客與親朋好友共度愜意時刻。

「童趣天地」提供內外共融設計的童真樂園、戶外童樂園、樂韻天地及寵物樂園等，造就童年快樂回憶。「寫意共享區」設有可作為 KOL 網紅房的多用途空間，亦提供休閒區及多項玩樂設施如美式桌球、飛鏢等，將創意融和生活，共創寫意空間。項目園林面積逾50,000平方呎，以四園及四時花卉為設計概念。

樓盤鄰近元朗巿中心，徒步可達，可滿足住戶吃喝玩樂的需要，另外，樓盤亦正申請一條往來元朗站的穿梭巴士線（以運輸署批核為準），屆時出行更方便。

會所Club HAVA由著名團隊 ARK Associates Limited 設計。

會所設施多元化，包括戶外25米游泳池。

池畔宴會廳為住戶提供宴會共聚空間。

兒童遊戲室以大地系為主色，予人和諧自然之感。

住戶24小時都可以做Gym。

親朋好友可共聚一堂玩美式桌球。

會所提供視聽娛樂室，共聚歡樂時刻。

會所設有多個休閒空間，迎合住戶各種需要，包括KOL室可作直播之用。