佔盡東維港灣區優勢　新地標突破舊規劃　紅磡首岸首輪火速沽清

啟德發展區歷經十年建設，區內發展與日俱進，今非昔比。與此同時，咫尺之隔的紅磡發展成熟，生活所需一應俱全。近年市區重建局重點推動的「東維港灣區」大型濱海規劃，以海濱長廊連接紅磡與啟德，加上採用「合併式小區」規劃，整合區內道路和行人網絡，有效發揮協同效應，潛力看高一線。由恒地（0012）夥拍希慎興業（0014）及帝國集團發展的住宅項目「首岸」（One Victoria Cove），在剛過去的周六展開首輪銷售，即日沽清全數218伙，套現逾16.4億元，紅盤大開，最高呎價高達約2.11萬元。當日更錄得多達13宗大手客成交個案，每宗個案買入3至8伙。發展商見銷售理想，趁勢加推，落實於周四（30日）再作次輪銷售，發售120伙。



全新項目首岸坐落紅磡， 由恒地夥拍希慎興業及帝國集團合作發展。

首岸分四期發展，四座住宅合共提供1,296個單位。

項目正位處「東維港灣區」的核心地段，將成為連接紅磡生活圈與海濱長廊的核心樞紐，租金潛力足以媲美啟德發展區。

紅磡作為傳統舊區，生活配套成熟，不過社區仍屬舊規劃，而沿海一帶的發展潛力一直未被充分釋放。近年，市區重建局重點推動「東維港灣區」大型濱海規劃，橫跨紅磡與土瓜灣沿海一帶，連接內陸與海濱，打造一個集生活、運動、文化與娛樂於一身的海濱新地標。

11公里海岸走廊 「慢活」海濱新體驗

隨著約20米闊的海濱長廊分階段落成，全長約11公里的海岸走廊將貫穿東九龍，由紅磡一直連接至啟德發展區與啟德體育園，建構都會罕見的慢活空間。土瓜灣對開的水域將引入多元化的親水活動，包括划艇、獨木舟等水上運動，並考慮增設浮台用作小型表演場地，而部分舊式躉船亦計劃改裝為水上餐飲或音樂會場地，打造一個充滿活力的海岸新地標。

紅磡重建項目首岸是「東維港灣區」首個連接內陸與海濱主要網絡的項目，住戶日後步行可輕鬆直達海心公園、海濱長廊，以及規劃中的臨海露天廣場，出門即享海濱之樂。

首岸是「東維港灣區」首個連接內陸與海濱的項目。

海濱長廊貫穿東九龍，全長約11公里，將由紅磡一直連接至啟德發展區，直達啟德體育園。

合併式小區重建規劃 首岸率先入伙

市區重建局以「合併式小區」概念，整合共8幅相鄰的地皮，規劃出一個總樓面逾250萬平方呎的全新重建社區。透過重建，連結各個分散的重建項目、商業空間及公共設施，並改善社區環境與交通網絡，以達致協同效應。坐落其中的首岸，不僅是第一個入伙的住宅，也是小區內規模最大的商業項目。

小區中央擬建一條約15米闊的「林蔭大道」步行街，並以「小街小舖」為理念，引入特色小店及露天餐飲，沿途可直達海心公園及海濱長廊。市建局將廣植觀賞性開花樹木並擴闊行人路，預計可提供逾4,300平方呎的休憩空間，並設有地下廣場，可舉辦音樂表演等小型文娛活動，這些聚腳點都為社區注入了人文氣息。區內的藝術文化氣息亦相當濃厚，如設有不時上映各類文化演出的高山劇場、近年成為不少市民打卡點的牛棚藝術村，而周邊同時也有不少新晉打卡Cafe 或餐廳落戶。

鄰近土瓜灣站 交通樞紐

首岸緊鄰土瓜灣道等主要幹道，是連接紅磡與未來「東維港灣區」的交通樞紐，小區內規劃中的行人天橋將連接至港鐵土瓜灣站，兩站可達東鐵線紅磡站，三站可抵港島，可謂四通八達。

首岸的住戶未來可經行人天橋直達港鐵土瓜灣站。

希慎統籌 打造「人寵共融」社交聚腳點

項目基座規劃了大型商場，由擅長打造特色街區的行業龍頭希慎興業（Hysan Development）統籌，有望複製其在銅鑼灣利園區的成功模式。商場約12萬平方呎，為「合併式小區」內規模最大，採開放式街區布局，精品商店與露天餐飲空間互相貫通，並引入人寵共融設計及中央露天廣場，預計將透過舉辦多元市集與文化表演，形成一個人寵共融的社交聚腳點，為社區增添活力。

高樓底 三合一露台採光十足

首岸分四期發展，四座住宅共提供1,296個單位。

首階段主推第一座及第二座，涵蓋兩房至三房戶型，標準戶實用面積由338至708平方呎。發展商現開放 1 座 22 樓 B 室，實用面積 610 平方呎，屬於三房一套連梗廚示範單位。單位擁有高達約 3.25 米的特高樓底，配合長形客飯廳與三合一全視野露台，將室外景緻與室內空間無縫連接，更見開揚寬敞。

名師操刀 實用與美學兼備

示範單位由著名事務所Moty’s Design操刀，展現空間實用性與美學，主人套房以微醺的酒紅色為主調，展現高貴而浪漫的休閒氣息。兒童房選用柔和的木系家具，營造出溫暖的空間。書房則揉合大地色系與自然深調，深綠色絲絨沙發與質樸的木書桌形成對比，營造沉穩且富有書卷氣的氛圍。

廚房則以淺色櫥櫃搭配大理石紋理的檯面與牆身，整潔而明亮，滲透奢華感。L型工作枱線條俐落，搭配復古的墨綠色小家電與精緻的咖啡機。全屋採用歐洲品牌家電及衛浴配備，盡顯時尚品味。

紅棕色餐椅搭配雲石餐桌，配搭牆身融合夾絲布藝特色鏡與雲石框設計，流露高雅格調。

廚房檯面和牆身採用大理石紋理，光潔明亮。

兒童睡房以木系家具為主，予人柔和之感。

主人套房以酒紅色為主調，金屬框全高玻璃門衣櫃展現低調奢華感。

除三房單位外，發展商亦同步開放兩個兩房無改動示範單位，分別位於 1 座 22 樓 C 室（實用面積431 平方呎，連儲物房）及 2 座 22 樓 K 室（實用面積339 平方呎）。

位於2座的兩房單位，客飯廳呈長形，間隔方正實用。

位於1座的兩房戶型，實用面積431平方呎，樓底高約3.25米。

會所設有室內匹克球練習場

項目的會所Club Vic連園林空間逾50,000平方呎，提供逾35項設施。為迎合都市人追求健美的需求，特設七大區域的健身空間，如拳擊區和普拉提（Pilates）區等，並備有全港住宅項目中首個官方HYROX Training Club、近年大受歡迎的室內匹克球（Pickleball）練習場。其他設施包括50米戶外游泳池及室內按摩池，以及自助寵物護理空間，配備寵物吹風機及沖洗設施，主人與毛孩都能享受愜意的休閒時光。

近年匹克球大受歡迎，首岸的會所特設室內匹克球練習場。

會所的健身空間劃分為七大區域，當中更備有全港住宅項目中首個官方HYROX Training Club。

會所提供逾35項設施，包括50米長的戶外游泳池及室內按摩池。

名校雲集 租賃需求強勁

首岸位處九龍城傳統中學名校網，有多間全港頂尖名校，包括喇沙書院、拔萃男書院、瑪利諾修院學校（中學部）和協恩中學等，亦鄰近著名國際學校如英皇佐治五世學校，以及香港理工大學和香港都會大學，不僅吸引大學教職員和學生租住，更深受重視教育的家庭青睞，租務需求殷切。

據巿場研究，今年第一季雖為傳統租賃淡季，但租金「不跌反升」，反映本地經濟復甦及住屋需求殷切。紅磡區作為九龍核心租賃區，其成交量在首兩季保持暢旺，租盤供應緊張。今年上半年，紅磡區內租務市場有「量價齊升」的趨勢，兩房及三房單位租金表現不俗。

同區新晉物業呎租屢創新高

參考同區新晉物業租務市場近月成交，必嘉坊．迎匯兩房單位以呎租63.5元創新高價成交；必嘉坊．曦匯高層兩房租金突破 2.4 萬元，創區內同類單位新高，呎租更高見67元。至於有五年樓齡的啟岸平均呎租約 61元，回報率穩守4厘。

而對比啟德新發展區一帶的私人屋苑，受累區內多個樓盤於短時間落成，市面上出現大量供應，區內私樓呎租略為低於紅磡一帶樓盤，例如位於跑道區的維港1號，近期一伙實用面積338平方呎的一房戶，呎租僅約44元，而同為跑道區的柏蔚森，則有實用面積469平方呎的兩房戶，以每月1.85萬元租出，成交呎租更跌穿四十元關，僅約39元。

首岸被定位為「東維港灣區」內首個大型內陸連接海濱主要網絡的項目及商場由希慎統籌下，有地產代理業界預期入伙後呎租有望挑戰 70元 關口，兩房單位租金回報潛力上看 4.2厘。