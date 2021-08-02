經絡：現樓按揭宗數連升五個月　滙豐市佔率最高

據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，今年7月份現樓按揭宗數為9,658宗，較6月份的9,557宗微升1.1%或101宗，連升五個月，並創十個月的新高。7月樓花按揭宗數為423宗，較6月份的912宗急跌逾半，屬連升兩個月後下跌。

本年首七個月現樓按揭宗數錄得54,589宗，對比去年同期的43,819宗，上升10,770宗或24.6%。至於今年首七個月樓花按揭宗數則為3,528宗，比去年同期的4,503宗，減少975宗或21.7%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，本年第二季二手市場交投保持暢旺，現樓按揭宗數上升。雖然一手市場於近月交投亦錄得不俗的成績，但相關數字較滯後，料樓花宗數有機會於下半年陸續反映。

他指，現時有不少買家考慮使用高成數按揭，所以選擇以「建築期付款」方式入市較多，有關交投或延後反映於現樓按揭宗數中。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，今年第二季二手交投暢旺，使近數月現樓按揭宗數節節上升。

現樓銀行市佔率方面，滙豐銀行連續三個月奪冠，市佔率達到22.4%，中國銀行（香港）排名第二位、佔20.5%，而恒生銀行則排名第三，渣打銀行排第四。樓花排名方面，滙豐銀行亦連續六個月奪得冠軍，以市佔率21%排名第一。

另外，本年7月四大銀行的現樓市佔率由上月71.2%下跌至67.5%，連升兩個月後回落，而中小型銀行市佔率則由上月28.8%升至32.5%。

曹德明表示，部份中小型銀行積極爭取於下半年的按揭業務生意，而上半年大部份大型銀行已達成全年批出按揭貸款額的目標，料下半年或會較審慎作出批核，故料下半年中小型銀行的市佔率升幅較突出。