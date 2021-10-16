海航陳峰天匯複式豪宅淪銀主盤　終3.1億易手　較五年前劈價三成

五年前在港「瘋狂搶地」的海航集團，其集團董事長陳峰上月遭警方拘留。而他5年前購入的前「亞洲樓王」西半山天匯高層複式單位，今年4月淪為銀主盤後，近日終物色到新買家。最終單位以3.12億元易手，較陳峰5年前購入時大幅貶值近3成，相差1.2億元！

西半山天匯45樓（又名68樓）A室複式單位，實用面積4,664平方呎，享維港全海景，全屋附有豪華裝修，原則為五房五套間隔，現改為四房四套附設多用途平台設計，客廳樓底近7米高。據代理透露，單位最近以3.128億元易手，實用呎價達6.9萬元。

翻查土地註冊處資料，上述單位原由兆鴻有限公司（Billion Able Corporation Limited）持有，於2015年以逾4.33億元購入，當時成交呎價高達92,857元。該公司董事為陳峰（CHEN, FENG），即為海航集團董事長。

【天匯4億複式戶內貌直撃】

曾單筆向財務公司借1.8億

資料顯示，上述複式單位在2019年6月份曾被抵押，向一間財務公司借款1.8億元，同年7月份又向另一公司承造二按，涉及約7,000萬元。單位在今年4月份正式被專門從事清盤工作的會計師接管。

西半山天匯樓高33層，提供66伙，曾享有「亞洲樓王」的稱號，屋苑個別單位曾以每呎10.5萬元創下當時亞洲分層住宅的呎價新高。

曾斥272億掃入4幅啟德地 被形容「癲價搶地」

至於海航集團四年多前，因在港「癲價搶地」而聲名大噪，其中在2016年11月至2017年3月期間、即不足半年間，連環斥資共272億元買入4幅啟德住宅官地，每幅成交價高達54億至88億元，樓面呎價約1.3萬至1.36萬元，圖打造其啟德王國。

不過，隨後傳出集團現財困，須賣地撲水，故2018年起陸續出售旗下地皮予其他本地發展商，包括在2018年向恒地（0012）出售兩幅啟德地皮，套現近160億元，同年3月份及2019年2月，再向會德豐地產出售兩幅區內地皮，成交價分別約64億及68.9億元。最終4幅啟德地皮合共套現292億元。