中原按揭：料明年按息主要處2厘以下　低息環境延續

美聯儲局公布2021年內第8次議息結果，聯邦基金利率維持在0%至0.25%區間不變，並預告提速收水步伐。中原按揭董事總經理王美鳳今表示，巿場預期美國年內加息3次，若本港銀行結餘維持充裕，HIBOR未必跟足美息升幅，估明年本港按息仍主要處2厘以下水平，低息環境料延續十四年，置業人士仍繼續受惠於低息環境。

王美鳳指，預期美國明年結束買債計劃後，開展貨幣正常化仍會溫和進行，預料明年美國聯邦基金利率仍處於1%以下水平，加幅不多於0.75厘，而本港最優惠利率（港P）未需要跟隨上升。

王美鳳解釋，美國在過往減息周期對比港息「減突」較大幅度，對上一次減息周期，港P在2019年僅減0.125厘，便返回歷史低水平，然而美國為應對疫情，於2020年再突減息1.5厘，香港沒有跟隨，故此，即使美息明年加0.75厘，港P亦未有需要上調；在過往加息周期，港P於美息升至2%或以上水平才開始上調。

現時拆息HIBOR樓按計劃主導市場，市場比例達97.6%，故此HIBOR調整將主導本地按息變化。過往港元拆息早於港P上調，拆息主要受美息、銀行結餘充裕程度、本港投資環境、資金流向、港元需求等因素影響。雖然現時本港銀行結餘較歷史高位4,575億元有所回落，但仍然達3,825億高度充裕水平。若美息明年上升，港元拆息在資金充裕環境下未必跟足美息加幅，跟隨息率上調的速度亦較慢。

她預期，明年拆息或由「超低水平」微調至「低水平」；拆息仍然低企下，相信明年H按仍然主導市場，料2022年按息仍主要處2厘以下水平。