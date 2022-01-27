地政總署不點名批評新蒲崗工廈項目廣告失實

地政總署今日（27日）就新蒲崗一工廈的廣告宣傳提供失實資料，向發展商提出警告。署方指，該項目的廣告宣傳資料闡述工業處所可以用作特定的非工業用途，而無須向地政總署申請短期豁免書和繳付任何費用，屬失實誤導。

涉事發展項目為九龍新蒲崗興建中的工業大廈。疑為麒豐資本旗下的東傲。

署方指，相關地契訂明該私人地段僅限作「工業用途」（即准許用途），並強調該地段內的工業用途必須涉及製造工序。此項規定有別於其他近年批出的工業用地，該等用地的地契或會載有分區計劃大綱圖「工業」地帶准許的用途條款，容許用地作較廣泛的用途，包括非污染工業用途及其他諸如藝術工作室、設計及媒體製作等用途。

就涉事私人地段而言，任何在廣告宣傳資料提及地段可用作的非工業用途，一概違反地契，地政總署可採取執管行動。

署方又指，上述工廈項目屬新的發展項目，並不在發展局於2019年年2月公布的活化工業大廈計劃下放寬工廈地契豁免書申請的政策涵蓋範圍。涉事大廈僅適用於政策公布時已存在的工廈。

地政總署已經要求涉事地段業權人停止任何失實陳述；立即通知已經簽立或將會簽立買賣協議或類似文件的買家、準買家及其他人士，該廣告宣傳資料所述的非工業用途與准許用途不符；以及採取或促使採取必要的補救措施，以糾正任何可能違契的情況。

署方再次提醒該地段業權人，土地如擬用作非准許的用途，都必須先向該署申請修訂地契或地契豁免書。倘若申請獲得批准，也須遵從政府所訂的適當條款及條件，當中包括收取地價和行政費。

東傲為由莎莎國際（0178）主席郭少明兒子郭浩泉等人創辦的麒豐資本，夥拍傅老榕家族旗下廣興置業集團合作發展，位於新蒲崗七寶街1號。