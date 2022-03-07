澳門金銀島名勝世界酒店今年底開幕　設600間客房

澳門金銀島名勝世界酒店及購物悠閒娛樂中心，今天（7日）舉行租約簽署儀式，並宣布商場將於今年12月正式開業，項目引入法國百年百貨品牌「巴黎老佛爺百貨」首次進駐澳門，為該品牌在大中華區第四家分店。

引入巴黎老佛爺百貨進駐

金銀島名勝世界酒店位於澳門半島、鄰近亞馬喇前地，總建築面積為886,237平方呎，樓高逾70米，設有600間酒店客房。至於酒店三樓，將設置全澳首創大型戶外露天日式溫泉風呂，備有戶外恆溫、常溫游泳池等。酒店將於今年10月試業，並於12月正式開幕。

至於與尚晉（國際）控股合作的金銀島名勝世界度假村購物中心，樓高五層，涵蓋商場、餐廳、酒吧、戲院等，並引入六大品牌，包括巴黎老佛爺百貨、高端健身中心UFC Gym、潮流玩物泡泡瑪特（POP MART）、運動品牌Under Armour、大型綜合遊戲中心Beebeeland等。同時，購物中心亦獲博納影業租用約3萬平方呎，設立電影院，提供七個影廳。

仲量聯行澳門總經理唐偉樂代表澳門金銀島表示，有信心此項目可為澳門本地購物旅遊業和酒店業劃出新時代指標，成為下一個全新旅遊悠閒必到景點。仲量聯行將負責購物中心的獨家租賃及市場策劃代理。

據報道，2020年11月雲頂香港（0678）以7.5億元出售全資附屬Genting Macau予一澳門投資者，該公司透過附屬金銀島娛樂廣場有限公司持有澳門亞馬喇前地之一幅填海土地75%權益，正為上述酒店所處位置。