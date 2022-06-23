美聯：移民移居英國查詢勁升一倍　日圓貶值　日本樓變相免首期

近年港人移民海外個案大幅上升。美聯就今年上半年的查詢量進行分析，發現有意移民移居英國的置業查詢比率，由去年同期的20%，大幅升一倍至40%，成為港人最熱門的移民國家。該行預計，下半年環球樓價有望上升5%，其中英國樓價可望追落後；而日本樓受惠日圓大幅貶值，預計疫情後樓價會出現反彈。

海外置業查詢 英國佔四成居首

據美聯數據，今年上半年英國置業查詢佔比繼續排名首位，佔整體約40%，較去年同期的20%增長約1倍；加拿大最新佔比約10%，亦較去年的4%高出逾1倍；而澳洲最新查詢比例佔約30%，略勝去年同期的28%。

其他東南亞地區國家合計則佔約20%，遠遜去年同期的48%，情況反映傳統移民地點英、澳、加等地區推出惠及港人的移民政策，令移民門檻降低，吸引港人移居，亦間接提振港人的海外置業意慾。

樓價方面，反映17個全球熱門城市樓價的「美聯環球指數」，以美元計算最新報182.46點，今年首季錄得按年升幅6.8%。當中，港人移民熱門地區樓價均明顯上揚。在2019年首季至2022年首季的兩年多期間，「美聯環球樓價指數」升幅達19%。

如澳洲及加拿大的樓價升幅，明顯跑贏全球多國。澳洲城市如悉尼、墨爾本及布里斯班，期內分別升43%、34%及45%；加拿大的溫哥華升40%；同期多倫多更升約67%，屬樓價升幅最多的城市。

下半年環球樓價有望升5% 看好英國樓

反觀另一熱門移民國英國，於2019年首季至2022年首季三年間，主要城市如倫敦、曼徹斯特及伯明翰，樓價升幅分別為13%、24%及18%，表現明顯不及澳、加兩國城市的樓價升幅。梁柏基估計，下半年環球樓價有望延續升勢，預期續升約5%內，英國樓價尤其看俏，料可追落後。

左起美聯集團助理董事（企業拓展）梁柏基、美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷。

日圓由7算滑落至5.8算 變相免首期

此外，近月日圓貶值速度加快，美聯集團助理董事（企業拓展）梁柏基表示，未來一年看好日本樓市，因現時日圓跌得相當急速，並處於20年低位，目前日圓兌港元為5.8算，較近年的高位7算大幅回落，「若買入日本物業相等於免首期」。他又認為，日本樓市租務向來穩健，料疫情放緩後，日本樓市將會反彈，未來該國樓市會是投資好地方。

對於目前全球加入加息周期，梁柏基認為對港人購買海外物業沒有太大影響，因不少香港人已供斷在港物業，他們普遍透過加按香港物業套現，以「FULL PAY」買入海外細價物業，因此未必會受到環球加息影響。

建議3至5年可獲港人身份

至於人才政策方面，美聯建議香港政府應適時檢討計劃申請要求，如以澳洲「避風港」政策、加拿大「救生艇」政策、英國BNO Visa作對比，香港的各項人才政策獲得永久居留身份需時屬最長（7年）。該行認為，港府可考慮縮短永久居留時間要求，例如指定人才約三至五年便符合「通常居住香港」。